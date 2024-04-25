Kimin başının altından çıktı? 23 Nisan kutlamalarında Dilan Polat skandalı
Okulda düzenlenen 23 Nisan gösterisinde çocuklara yaptırılan Dilan Polat taklidi büyük tepkiye neden oldu.
Bir okulda yapılan 23 Nisan gösterilerinde çekilen görüntüler tepkiye yol açtı.
Küçük bir çocuk Dilan Polat'ı taklit ederek dans ederken, polis kılığına giren iki çocuk tarafından gözaltına alındı.
Mizansene ait görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
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