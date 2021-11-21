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Gündem Kimin adamı olduğu ispatlandı! Bu başarılı operasyonlar Sedat Peker'e kapak olsun
Gündem

Kimin adamı olduğu ispatlandı! Bu başarılı operasyonlar Sedat Peker'e kapak olsun

BAE'ye sığınan firari mafya elebaşısı Sedat Peker, Twitter hesabından Metin Külünk'ü hedef aldı. Peker'in kullandığı ifadeler kimin adamı olduğunu ispatladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 23:04:00 - 2021-11-21 23:09:46
Kimin adamı olduğu ispatlandı! Bu başarılı operasyonlar Sedat Peker'e kapak olsun

 Yeniakit.com.tr 

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk'ün Yunanistan açıklamasını hedef aldı.

Firari Peker, "Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim, ağzının payını alır. 5 saatte Selanik’teyiz. 5 saatte Atina’dayız. Eski Türkiye yok artık." diyen Külünk'ün sözlerini alıntılayarak, "Cuma namazını Şam’daki Emevi Camii’nde kılacağız kolpasıyla Suriye’ye girmiştiniz. Ancak Rusya’dan izin almadan sınırımızın hemen ötesinde bile uçurtma dahi uçuramıyorsunuz." dedi.

Bu başarılı operasyonlar Sedat Peker'e kapak olsun!

Türkiye'nin, Rusya'ya rağmen, PYD'yi, Suriye'nin kuzeyinden 30 km aşağıya iteklemesine, Rusya'nın paralı askerlerine rağmen, Libya'ya gitmemize, yine Rusya'nın desteklediği Ermenistan'ın Karabağ'ı işgaline son vermek üzere, Azerbaycan'a, CHP'li Ünal Çeviköz'ü ciyaklatacak şekilde, SİHA verip, işgali sonlandırmamıza karşın, Peker'in, "Rusya’dan izin almadan sınırımızın hemen ötesinde bile uçurtma dahi uçuramıyorsunuz." ifadelerini kullanması, gözlerinin ne kadar karardığını ortaya koydu.

Peker, paylaşımında şunları söyledi:

1-Benim eski dostlardan Metin Külünk gene coşmuş. 5 saatte gerekirse Atina’ya gireriz demiş. Siz en son Cuma namazını Şam’daki Emevi Camii’nde kılacağız kolpasıyla Suriye’ye girmiştiniz. Ancak Rusya’dan izin almadan sınırımızın hemen ötesinde bile uçurtma dahi uçuramıyorsunuz.

2-Saf, temiz insanlarımızın hissiyatını kullanmak için yeni hikayemiz demek ki Yunanistan olacak. Yüce Allah kimseyi acınacak duruma düşürmesin. Bu nasıl bir sahtekarlık? Bu nasıl bir rezillik? Bundan daha büyük rezillik ise 'faize karşıyız' hikayesi.

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