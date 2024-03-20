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Gündem Kimi yoğun bakımda, kimi mezarda: Cinnet bir aileyi daha parçaladı
Gündem

Kimi yoğun bakımda, kimi mezarda: Cinnet bir aileyi daha parçaladı

Yeniakit Publisher
2024-03-20 16:22:00 -
Kimi yoğun bakımda, kimi mezarda: Cinnet bir aileyi daha parçaladı

Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi’nde Murat Çetinkaya (44), evde tartıştığı karısı Derya Çetinkaya’yı (38) bıçaklamış, araya giren oğlu C.K.Ç.’yi (19) da yaralamıştı.

 

Ankara’da kocası tarafından öldürülen Derya Çetinkaya, son yolculuğuna uğurlandı.
Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi’nde Murat Çetinkaya (44), evde tartıştığı karısı Derya Çetinkaya’yı (38) bıçaklamış, araya giren oğlu C.K.Ç.’yi (19) da yaralamıştı. Cinnet getiren şahıs, daha sonra 5’inci kattaki daireden aşağı atlamıştı. Derya Çetinkaya olay yerinde hayatını kaybederken, C.K.Ç. ve Murat Çetinkaya ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilmişti.
Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Derya Çetinkaya, Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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