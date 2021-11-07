Kimi takip ediyorsun?

Hz. Peygamber aleyhisselam hutbe irad ederken bir sahabe efendimiz çıkageldi. Ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak, diye üç defa sordu. Namaz sonrası sevgili Nebi: Kıyametin ne zaman kopacağını soran kimdir? Sorunca, Ashab-ı kiramdan birisi, benim ey Allah’ın Resulu, dedi. Bunu üzerine Server-i Enbiya efendimiz; Ne hazırladın, diye sordu.

Soruyu soran sahabe efendimiz ise, amelime güvenemem fakat Allah ve Resûlünü çok seviyorum, buyurdu. Ve İki cihan güneşi şöyle buyurdu: “Kişi sevdiği ile beraberdir.”

Bizler bu ulvî müjde ve aynı zamanda önemli uyarıdan anlıyoruz ki; dünyada kimleri sevmiş, kimlere gönül vermiş, kimlerin fikrini önemseyip hayatımızda uygulamaya geçirmiş, kimleri fiilen ve fikren dost ve rehber edinmiş isek mahşerde o kişi, zümre veya cemiyetle beraber olacağız. Sünneti çağa taşımak gibi bir vazifemizin olduğunu da dikkate alırsak gerçek dünyanın sevilen, tâbi olunan ve benimsenip takip edilenlerinin hakikat değeri ne ise sanal dünyanın beğeni, takip, abone vs. uygulamaları da aynı etki ve gerçekliğe sahiptir.

Bir Müslüman olarak; Âhiret’te Allah’ın düşmanlar ile aynı safta olmak ve aynı kaderi paylaşmak, gerek iman gerekse istikbâl açısından pek hayırlı bir âkibet olmayacaktır.

İnsan, reel ve samimi bir muhasebe yaparak; inancı her ne olursa olsun, takip ettiği siyasi parti, fikirlerini önemsediği şahıslar, gönül verdiği din âlimleri, özenerek hayranlık duyduğu şarkıcı vs. kişilerle mahşerde birlikte dirilip Allah’ın huzuruna gitmeyi göze alabileceği bir istikbâl biletini dünyadan temin ettiğini unutmamalı.

Bir Müslüman’ın; aklen ve kalben takip dünyasını ve gönlündeki duygu motiflerini hak ve hakikat iplikleri ile ilmek ilmek örmesi gerekirken; terzisi Avrupa’dan, iğnesi Amerika’dan, ipliğini ise Uzak Doğudan temin etmek suretiyle ne idüğü belli olmayan bir fikir dünyası dokuması kendisini fikren çıplak bırakacağı gibi hayatında iğreti duracak, inanç ve kültürüne uymayan, giyinilmesi absürt bir fikir elbisesi olacaktır! Selam ve dua ile.

Salih KIRMIZI