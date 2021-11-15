Kimi insanların kabusu! İşte mide bulantısına iyi gelecek 5 yiyecek

Mide bölgesinde huzursuzluk verici ve rahatsız edici bir durum olan mide bulantısı birçok insan için kabusa dönmüş durumda. Peki mide bulantısını geçirecek yiyecekler nelerdir? İşte cevabı...

Nane

Yemeklerde de sık sık kullandığımız nanenin sindirim sistemini rahatlatıcı etkisi vardır. Nanede bulunan doğal yağlar, bağırsakları rahatlatır ve sindirim sistemindeki gazı giderir. Ayrıca bağırsak spazmlarını giderir, şişkinliği, ishali azaltır ve mide bulantısını tedavi eder. Mide bulantısını tedavi etmek için ya taze nane yaprağı çiğneyin ya da bir fincan nane çayı için.

Zencefil

Birçok rahatsızlığa da faydası olan zencefilin mide bulantısına da yararı var. Bulantınız olduğunda zencefilli bir çay içmek şikayetlerinizi büyük ölçüde azaltacaktır. Zencefili belli miktarda tüketmeye ve aşırıya kaçmamaya özen gösterin.

Elma püresi

Elma püresi, mide bulantısı ve ishali olan insanlar için çok bilinen bir besindir. İyi bir karbonhidrat kaynağı olan elma püresi, mideniz için nazik bir içeriğe sahiptir. Bu nedenle mide bulantısını gidermeye yardımcı olabilir. Ayrıca, ishale bağlı mide krampları yaşıyorsanız mutlaka elma püresi tüketin.

Limon suyu

Limon suyu, içerdiği nötrleştirici asitler nedeniyle mide bulantısını tedavi etmek için harika bir çözümdür. Suya taze sıkılmış limon suyu eklemeyi deneyin ve gün boyunca yudumlayın. Mide bulantısı kabızlıktan kaynaklanıyorsa limonlu ılık su içmek bağırsaklarınızı uyarabilir.

Hindistan cevizi suyu

Hindistan cevizi suyu potasyum bakımından yüksektir ve vücudunuzdaki fazla suyu temizleyebilir. Midede biriken ve bulantıya sebep olan fazla suyu da absorbe etme özelliği vardır. Mideyi rahatlatır, sindirimi kolaydır ve kabızlığı da önler. Hindistancevizi suyunu içerken yavaş yavaş yudumlamaya özen gösterin.