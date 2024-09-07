Kimi gitti Mersin’e kimi gitti tersine! Not arttırımı da onları durdurmadı

ABD’li kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu Mart 2024 sonrasında Eylül 2024’te de artırdı. Bir yıl içinde 2 kez not artırımıyla halen “yatırım yapılabilir” seviyenin altında olan Türkiye’nin notu, S&P ve Moody’s tarafında da geçen aylarda yükselmişti.

Fitch’in not artırımı beklenen bir gelişme olurken, ekonomide pozitif görünüm için de önemli oluyor. Bazı ekonomistler kredi notu artırımını olması gerektiği gibi olumlu karşıladı. Ancak her halükarda hükümeti zor durumda bırakmaya çalışan kitle kredi notu artmasından rahatsız oldu!

İktisatçı Mahfi Eğilmez, “Uzun bir aradan sonra Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB- (görünüm durağan) derecesine yükseltti (önceki durum B+ idi.) Ekonomi için olumlu gelişme. Türkiye'nin CDS primi de (dün itibarıyla) 272 idi. Onun da düşmesi bekleniyor” değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, geçmiş not artırımlarındaki paylaşımını hatırlatarak, gelişmeyi “Kaldı üç basamak…” şeklinde yorumlarken, şu soruyu da sormayı unutmadı:

“Fitch'in dünkü not artırımı ile faiz indirimi deneyi öncesine geri dönmüş olduk. Hala yanıtlanmayan soru bütün bunları neden yaşamış olduğumuz.”

Prof. Dr. Selva Demiralp, kredi notu artışının detaylarında yer alan verilere yönelik değerlendirmede bulunurken, kendi beklentilerini de şu şekilde açıkladı:

“Fitch değerlendirmesinde yer alan enflasyon beklentileri bizim Cem Çakmaklı ve Sevcan Yeşiltaş ile hesapladığımız patikaya çok yakın:

2024 sonu beklentimiz %45 (Fitch %43)

2025 sonu beklentimiz %33 (Fitch %31)”

Dr. Ali Çufadar, hukuk vurgusu üzerinden not artırımını değerlendirdi:

"Günaydın… Kredi notumuz artmış… Fazla anlamı yok; zaten makro görüşümü biliyorsunuz; çoğunluk geriden geliyor… Ama Ülkem adına umudum kırılıyor; dünkü görüntüler, alay edercesine şımarıklık, kaynağı belli olmayan zenginlikler, adaletsiz gelir-servet dağılımı,…. gördükçe..”

Prof. Dr. Yakup Küçükkale de not artırımına şu yorumu yaptı:

“Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. Önceki B+ idi. Şimdi BB- oldu. Anlamı şu: Önceden “Yüksek Derece Spekülatif" ülkeydik, şimdi "Sadece Spekülatif" ülke haline geldik. Yani havai fişek atıp, kutlanacak bir şey değil”

GCM Yatırım Ekonomisti Evren Kirikoğlu, not artırımının detaylarını şu şekilde değerlendirdi:

“Fitch kredi notumuzu artırdı. Sebepler:

1.Döviz rezervleri

2.Ekonomi politikaları tutarlılık ve sürdürülebilirlik

Gelecek not değişimleri ise şu faktörlere endekslendi:

1.Enflasyon

2.Rezervler

Meali: "Rezerv işini hallettiniz, artık öncelik enflasyon"

İması: "Yüksek faiz”