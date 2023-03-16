Kimi Fenerliler üzülecek kimi sevinecek! Acun’dan yeni atak

Fenerbahçe'de şu sıralarda en çok eleştirilen isimlerin başında gelen İrfan Can Kahveci'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun adı Hull City ile anılmaya başlandı.

İngiliz ekibinin sezon bitiminde 27 yaşındaki oyuncu için teklif götüreceği öğrenildi.

Bu sezon 30 maçta görev alan İrfan Can, bu müsabakalarda 6 gole imzasını atarken 3 de asist yaptı.

27 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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