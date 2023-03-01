Kimi enkaz altında kaldı kimi sahibinden ayrı kaldı! Afetzede hayvanlar tedavi altında

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan evcil hayvanların bir kısmı, Ankara'ya yerleşen depremzedeler ya da gönüllüler tarafından Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirildi. Depremden etkilenen köpek, kedi ve kuş gibi hayvanların tedavisi, burada ücretsiz olarak yapılıyor. Yaralarına müdahale edilen ve bir kısmının tedavisi süren hayvanlara psikolojik destek de sağlanıyor.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, deprem bölgesinden kurtarılıp hastaneye kabulü yapılan hasta sayısının 76 olduğunu belirterek, "Bunların bir kısmı doğrudan depremde zarar gören vatandaşlarımızın kent değiştirirken getirdikleri hayvanlar. Bir kısmı da henüz sahiplerinin kim olduğu bilinmeyen, sahiplerini kaybetmiş, bu anlamda gönüllü olarak yuvasını açmış vatandaşlarımızın getirdiği hayvanlar. Depremden yaklaşık 1 hafta sonrasında artık bu bölgeye taşınan hayvanlar hayvan hastanemize de getirilmeye başlandı. Bir kısmı doğrudan enkaz altında kaldıkları için fiziksel zarar görmüş hayvanlar. Şu ana kadar bizde tedavi görüp de iyileşmeyen bir hastamız olmadı" diye konuştu.

PSİKOLOJİK BOYUTUNU GÖZ ARDI ETMEMEK GEREKİYOR'

Bu sürecin herkes için çok hassas olduğunu dile getiren Doç. Dr. Şenel, "Biliyoruz ki hayvanlarda süreçten psikolojik olarak oldukça etkileniyor. Büyük bir bilinmezliğin içindeler. Elbette bu süreci hissediyorlar, algılıyorlar. Onların da bilinci bu durumu yorumlamaya yönelik bir alt yapıya sahip; ama bir kısmı sahiplerini kaybetti. Onlar da ummadıkları bir anda yuvasız kaldılar. Bilmedikleri ellerde, bilmedikleri kentlere getirildiler. Dolayısıyla o rahatsızlıklarına, yaralarına yönelik süreci ilerletirken bir taraftan işin psikolojik boyutunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu noktada hayvan hastanemizde Davranış Kliniği Merkezi’miz var. Bundan sonraki aşamada birazcık Davranış Kliniği Merkezli olarak hayvanlara nasıl destek verebiliriz, bunu ölçüp tartmaya başlayacağız. Kapılarımız açtık ve bu şekilde mağdur olmuş hayvanların tamamını buraya bekliyoruz. Bunun için bir iletişim altyapısı oluşturduk. Öncelikle internet sitemiz üzerinden paylaştığımız iletişim kanallarından, bizimle iletişime geçip randevularını da kolaylıkla alabilirler. Çünkü depremden kurtarılmış hayvanlar bizim önceliklediğimiz hasta grubu" dedi.

Depremde sahibi ölen köpeği sahiplenen üniversite öğrencisi Belit Cengiz ise "Sahiplendiğim köpeği kucağıma aldım ve 1 saat öylece durduk. Çok korkmuştu. Muayeneye götürdüğümde parazit kaptığını öğrendik, çok halsizdi. Adını ‘Çedar’ koydum" diye konuştu.

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