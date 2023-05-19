Kime beklemiyordu! Arda Güler'den Jesus'a şok hareket

Süper Lig'de 34. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-lacivertli takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller 11. dakikada Michy Batshuayi, 58. dakikada Luan Peres, 71. dakikada Enner Valencia ve 80. dakikada Trezeguet'ten geldi.

Arda Güler tepki gösterdi

Bu maçta teknik direktör Jorge Jesus ile genç yıldız adayı Arda Güler arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Bir pozisyonda rakibinden sıyrılmak isterken topu kurtaramayan Arda Güler, kendisine tepki gösteren Jorge Jesus'a elleriyle yaptığı hareketle bir reaksiyon gösterdi.

3-1 kazanılan maçın ardından Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, saha içerisinde genç yıldız Arda Güler ile bir konuşma yaptı.

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"Arda konusu özel bir durum değil"

Maçın ardından olay hakkında konuşan Jesus, "Arda konusu özel bir durum değil. Ben sadece ona taktik ve teknik konularda uyarı yapıyorum. Maçın yoğun duygularını yaşarken dışardan yanlış anlaşılabiliyor. Aramızda özel bir durum olmadı. Normal bir hocanın oyuncusuna yaptığı bir uyarıydı. Bugün oynamış olduğu oyun en iyi oyunlarından biriydi." ifadelerini kullandı.