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Sağlık Kime Alman aşısı yapılmayacak? BioNTech aşısı yapılmayacak gruplar kimler?
Sağlık

Kime Alman aşısı yapılmayacak? BioNTech aşısı yapılmayacak gruplar kimler?

Alman aşısı kime uygulanmayacak? Koronavirüs salgınında ülkemizde Çin aşısının ardından Alman aşısının uygulanmasına da başlandı. Sağlık Bakanlığı Pfizer-BioNTech aşısı için kılavuz yayımladı. Peki, kime Alman aşısı yapılmayacak? Alerjisi olana korona aşısı yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-03 12:40:00 -
Kime Alman aşısı yapılmayacak? BioNTech aşısı yapılmayacak gruplar kimler?

Sağlık Bakanlığı "Covid-19 mRNA Aşısı Uygulama Kuralları" kılavuzu yayınladı. Kılavuzda Alman aşısının kime uygulanmayacağı da belirtildi. Peki, kim Alman aşısı olamayacak?

Kime Alman aşısı yapılmayacak? BioNTech aşısı yapılmayacak gruplar kimler?

BioNTech aşısı en az dört hafta arayla biber doz olarak toplam iki doz uygulanacak. Ayrıca aktif Kovid-19 hastalarına, 180 gün içerisinde Kovid-19 geçirmiş (PCR testiyle doğrulanmış) ve aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir Kovid-19 vakasıyla temas etmiş kişilere aşı yapılmayacak.

Kılavuzda, aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı anafilaksi (alerjik şok) öyküsü varlığında uygulanmayacağı belirtildi. Öte yandan aşının ilk dozunun sonrasında anafilaksi öyküsü varlığında da ikinci dozun uygulanmayacağı bildirildi.

Kılavuzda şu ifadeler yer aldı:

Aşının her iki dozu da aynı pandemik aşı ile uygulanmalıdır.

Gebelikte mRNA aşısının (BNT162b2) uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde uygulanabilir. İlk trimesterde uygulanmaması tercih edilir.

Emzirme döneminde mRNA aşısının (BNT162b2) uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde uygulanabilir.

Kontrolsüz epilepsi ve Guillain-Barre Sendromu, transvers myelit gibi enfeksiyonla ve aşıyla alevlenebilen nörolojik hastalık tanısı bulunanlara takip eden klinisyen tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak aşılama kararı verilir.

İmmün suprese kişilere aşı yanıtının en iyi olabileceği zaman aralığını saptayabilmek için takip eden klinisyenin değerlendirmesine bağlı olarak aşı uygulanmalıdır.

Trombositopeni ve kanama bozukluğu olan hastalarda intramüsküler enjeksiyon kanamaya neden olabilir.

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