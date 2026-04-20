  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’dan ABD’ye bir tehdit daha Bu defa daha çok düşüreceğiz Pakistan’da "Yollar kapatıldı, oteller boşaltıldı" Teyakkuza geçtiler CHP nükleer karşıtlığıyla karanlık devrin kapısını aralıyor! 'Yeni teknoloji gelir' diye milli enerji hamlesine takoz koymaya kalktılar ‘Yer bile bakıyorlar’! Özgür ve ekibinden yeni parti hamlesi Ersan Şen’in Gülistan Doku paylaşımına tepki yağdı: Sen yok musun sen? Senin ciğerini bilirim ben! ABD'nin "öncü heyeti" Pakistan'da! Milli Eğitim Bakanlığında kritik "güvenlik" toplantısı Trump: İran ile barış anlaşması imzalayacağız! Bunu da kabul etmezlerse artık iyi adam yok! İyi Partili vekilden 20 yaşındaki gence racon! Bu nasıl milletvekili? Tahran'dan Washington'a nükleer rest! Pezeşkiyan'dan Trump'a sert cevap
"Kim" yaptı bunları! Füzelerini güncelledi ve…

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, güncellenmiş "Hwasong-11 La" tipi kısa menzilli balistik füzelerin denemelerini bizzat yönetti. Pazar günü gerçekleştirilen testlerde füzelerin hedef bölgeyi yüksek yoğunlukla vurduğu açıklandı.

Pyongyang yönetimi, askeri kapasitesini artırmaya yönelik hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Resmi haber ajansı KCNA tarafından duyurulan testlerde, yeni nesil savaş başlıklarının gücü test edildi.

Misket tipi başlıklar devrede

Denemeler kapsamında, aralarında misket (küme) tipi başlıkların da bulunduğu toplam 5 adet güncellenmiş taktik yerden yere balistik füze fırlatıldı. Yaklaşık 136 kilometre uzaklıktaki bir ada hedefini nişan alan füzelerin, 13 hektarlık bir alanı yoğun ateş altına aldığı bildirildi.

Kim'den savunma sanayiine övgü

Test sonuçlarından büyük memnuniyet duyduğunu belirten Kim Jong Un, bu başarıyı yıllardır süren araştırmaların bir meyvesi olarak nitelendirdi. Kim, yeni savaş başlıklarının ordunun hassas vuruş kabiliyetini artıracağını vurgulayarak, savunma bilim insanlarına "muharebe hazırlığını güçlendirme" talimatı verdi.

Bu yılın yedinci denemesi

Kuzey Kore'nin bu hamlesi, sadece bu ay içindeki dördüncü, yıl genelinde ise yedinci balistik füze fırlatması olarak kayıtlara geçti. Bölgedeki askeri hareketliliğin artması komşu ülkeleri de teyakkuza geçirdi.

Güney Kore'den sert tepki: "Provokasyonu durdurun"

Güney Kore ordusu, füzelerin Sinpo kenti yakınlarından fırlatıldığını ve denize doğru 140 kilometre yol kat ettiğini doğruladı. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Pyongyang yönetimine bu tür provokasyonları durdurma çağrısı yapıldı. Açıklamada, bu denemelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ettiği belirtildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

şizofren

şu komunist musluman ulkelerden daha guclu ...küçücük ulkesi var sma dunyayı korkutuyor......bide buna diktatör diyorlar sanki iranı venezullayı vs veya ukraynayı istiyor...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23