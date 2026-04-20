"Kim” yaptı bunları! Füzelerini güncelledi ve…

Pyongyang yönetimi, askeri kapasitesini artırmaya yönelik hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Resmi haber ajansı KCNA tarafından duyurulan testlerde, yeni nesil savaş başlıklarının gücü test edildi.

Misket tipi başlıklar devrede

Denemeler kapsamında, aralarında misket (küme) tipi başlıkların da bulunduğu toplam 5 adet güncellenmiş taktik yerden yere balistik füze fırlatıldı. Yaklaşık 136 kilometre uzaklıktaki bir ada hedefini nişan alan füzelerin, 13 hektarlık bir alanı yoğun ateş altına aldığı bildirildi.

Kim'den savunma sanayiine övgü

Test sonuçlarından büyük memnuniyet duyduğunu belirten Kim Jong Un, bu başarıyı yıllardır süren araştırmaların bir meyvesi olarak nitelendirdi. Kim, yeni savaş başlıklarının ordunun hassas vuruş kabiliyetini artıracağını vurgulayarak, savunma bilim insanlarına "muharebe hazırlığını güçlendirme" talimatı verdi.

Bu yılın yedinci denemesi

Kuzey Kore'nin bu hamlesi, sadece bu ay içindeki dördüncü, yıl genelinde ise yedinci balistik füze fırlatması olarak kayıtlara geçti. Bölgedeki askeri hareketliliğin artması komşu ülkeleri de teyakkuza geçirdi.

Güney Kore'den sert tepki: "Provokasyonu durdurun"

Güney Kore ordusu, füzelerin Sinpo kenti yakınlarından fırlatıldığını ve denize doğru 140 kilometre yol kat ettiğini doğruladı. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Pyongyang yönetimine bu tür provokasyonları durdurma çağrısı yapıldı. Açıklamada, bu denemelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ettiği belirtildi.