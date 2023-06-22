Kim tutar Kılıçdaroğlu'nu! Masayı daha da büyüttü
Tele 1 canlı yayınında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masa eleştirilerine ilişkin konuştu.
Partisinin Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Değil 6'lı masa gerekirse 16'lı masa kuracağım" demişti.
Kılıçdaroğlu Tele 1 canlı yayınında kendi seçmenlerinin bile uyarılarını ciddiye almadığını bir daha gösterdi.
CHP Genel Başkanı 16'lı masayı da 26'lı masaya çıkardı:
6 değil gerekirse 16'lı da 26'lı da masa kuratrım. Ne var bunda? Niye eleştiriyorsunuz?
Kılıçdaroğlu bu sözleri ile de sosyal medyada gündem oldu.
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