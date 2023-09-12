Kim sinyali verdi! Yanında Rusya’ya götürdüğü isimler gözden kaçmadı

Kurşun geçirmez, saatte 50 kilometre hızla ilerleyebiliyor. O kadar ağır zırhlı ki, vagonları çekmek için iki motora ihtiyacı var. 20'den fazla vagonu ile tren, mercan pembesi deri kanepelerle kaplı bir salona, modern ve tamamen beyaz bir konferans salonuna, uydu televizyonu ile donatılmış bir ofis ve en iyi lezzetleri barındıran bir mutfağa sahip.

TEKERLER DEĞİŞTİRİLDİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ünlü yeşil treni bu sabah itibarıyla Rusya sınırından içeri girdi. Sınırın Kuzey Kore tarafındaki Tumangang istasyonunda duran trenin tekerlekleri değiştirildi. BBC, 70 dakika kadar süren işlemin Rusya'daki rayların daha geniş olması nedeniyle gerçekleştiğini bildirdi.

ROTA 1250 KİLOMETRE

Zırhlı tren yeni tekerlekleriyle hareket edip Rusya tarafındaki Khasan kentine kısa sürede ulaştı. Burada Kuzey Kore'den gelen mühim konuklar için bir karşılama töreni düzenlendi. Bir saatlik molanın ardından bir kez daha yola koyulan trenin son durağı, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Vladivostok şehri olacak.

Yaklaşık 1250 kilometrelik bir rotayı saatte 50 kilometrelik hızla kat edecek trenin, molalarla birlikte neredeyse bir günlük bir yolculuk yapması bekleniyor.

YILLARCA UNUTULDU

Yeşil tren, aslında Kim'in babası Kim Jong-il'in resmi ulaşım aracıydı. Kuzey Kore'nin bir önceki liderinin uçak korkusu vardı ve yurt dışı ziyaretlerini trenle gerçekleştiriyordu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yıllarca unutulan tren, Kuzey Kore liderinin 2019'da yaptığı seyahatlerle bir kez daha dünya gündemine girdi. ABD lideri Donald Trump, Çin lideri Xi Jinping ve Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşen Kim Jong-un, zırhlı yeşil trenle arz-ı endam etti.

BİR KEZ DAHA MANŞETLERDE

Taze ıstakozlar, yıllanmış şaraplar ve kadın görevli ve garsonlarla dolu olan tren, Kim'in her yolculuğunu kusursuz hale getirmek için bir araya geliyor. Zırhlı yeşil tren koronavirüs salgınından bu yana Kuzey Kore dışına çıkmıyordu, Moskova ile Pyongyang arasındaki sürpriz olmayan yakınlaşmanın sonucu olarak bir kez daha uluslararası medyanın manşetlerinde.

KİM SİNYALİ VERDİ

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kim Jong-un'un Pyongyang'dan ayrılışını gösteren fotoğrafları dünyaya servis etti. Askeri bir törenle Rusya'ya uğurlanan Kim'in yanına en üst düzey askeri danışmanlarını aldığı bildiriliyor. Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı Ri Pyong Chol, yardımcısı Pak Jong Chon ve cephane endüstrisinin başındaki general Jo Chun Ryong trene binen isimler arasında.

Rus resmi haber ajansı RIA ise, zırhlı yeşil trenin Rusya topraklarına girdiğini duyurup Rus demiryollarına ait bir lokomotifin treni çektiği bir video paylaştı.

VLADİVOSTOK'U PAS GEÇTİ

Rusya topraklarında ilerleyen trenin ani bir rota değişikliğine gittiği bildiriliyor. Rus medyası, Kim'in zırhlı treninin Vladivostok'un batısından geçip daha kuzeydeki Ussuriysk'e doğru ilerlediğini ve istasyonda durduğunu aktardı. Ani rota değişikliği, Kuzey Kore liderinin doğrudan Vladivostok'a gitmediği yönündeki şüpheleri artırdı.

SİLAHLAR MASADA

Rusya ana karasının en doğusunda yer alan Vladivostok'ta hafta sonu gerçekleşmesi beklenen Putin-Kim zirvesinin bir numaralı gündemi, silah ihracatı olacak. Ukrayna'da bataklığa saplanan Rus ordusunun acil şekilde silaha ihtiyacı var. Rusya'nın elindeki 122 mm ve 152 mm'lik top mermilerinin azaldığını bildiren New York Times gazetesi, yanı sıra Putin'in misafirinden tanksavar füzeleri de isteyeceğini yazdı.

BBC ise, Kuzey Kore'nin silah stoğunda Sovyetler Birliği döneminden kalma topçu mermilerinin de bulunduğu geniş bir cephanenin olduğunu yazdı.

39 yaşındaki Kim Jong-un ise, Moskova'dan uydu teknolojisi, nükleer güçle çalışan denizaltı talep edecek. Elbette, gıda yardımı da Pyonyang'ın talepleri arasında. Koronavirüs salgını boyunca dünya ile bağlantısını koparan Kuzey Kore, ciddi bir kıtlık yaşadı.

MOSKOVA'DAN WASHINGTON'A REST

TASS haber ajansı, Kim ve Putin'in baş başa görüşmenin yanı sıra heyetler arasındaki müzakerelere de katılacağını duyurdu. Liderler, iki görüşmenin ardından resmi akşam yemeğinde de buluşacak.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, liderlerin önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini söyleyip aylardır Kuzey Kore'yi uyaran ABD'ye rest çekti. Washington'ın uyarılarıyla ilgilenmediklerini belirten Peskov, Rusya'nın önceliğinin iki ülkenin çıkarları olduğunu vurgulayıp liderlerin ABD'nin dile getirdiği uyarıları reddettiğinin altını çizdi.

ABD: PUTİN ELİNDE ŞAPKASIYLA YALVARIYOR

Kim'in Rusya ziyaretini neredeyse bir hafta önce dünyaya duyuran ABD tarafı ise, Putin'in elinde şapkasıyla Kim Jong-un'dan askeri yardım dilenmek üzere Rusya'nın en uç noktasına seyahat ettiğini ifade ediyor.

Washington yanı sıra, halihazırda ağır yaptırımlarla boğuşan Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna işgalinde kullanılmak üzere silah sunması halinde bir bedel ödeyeceğini de ekliyor.

GÖREV SÜRESİNCE BEŞ ÜLKEYE GİTTİ

Putin ve Kim, dört yıl önce yine Vladivostok şehrinde bir araya gelmişti. 2011 yılında Kuzey Kore'nin başına geçen Kim Jong-un, 10 yurt dışı seyahate imza attı. Kim'in ziyaret ettiği beş ülke, Çin, Güney Kore, Rusya, Singapur ve Vietnam oldu.

Mart 2018: Kim iktidara geldikten yedi yıl sonra ilk yurt dışı gezisine çıktı, rota Kuzey Kore'nin en büyük ekonomik ve siyasi müttefiki Çin'di. Kuzey Kore lideri, Çinli mevkidaşı Xi Jinping'le görüştü.

Nisan 2018: Kim Jong-un Kuzey Kore tarihinde Güney tarafına ayak basan ilk lider oldu, sınırdaki bölünmüş köy Panmunjom'da Güney Kore lideri Moon Jae-in'le buluştu.

Mayıs 2018: Bir kez daha Çin lideri Xi Jinping'le bir araya geldi, özel uçağıyla Çin'in doğusundaki Dalian'a uçtu.

Haziran 2018: ABD ve Kuzey Kore liderleri tarihte ilk kez Singapur'da el sıkıştı, Kim Jong-un Donald Trump'la görüşmek üzere Güney Asya ülkesine uçakla seyahat etti.

Haziran 2018: Kim-Trump randevusundan bir hafta sonra Kuzey Kore liderinin özel jeti bir kez daha Çin'e doğru havalandı. Çin lideri Xi ve konuğu, nükleer silahların ortadan kaldırılmasının koşullarını ele aldı.

Ocak 2019: Çin'e dördüncü kez giden Kim Jong-un'un bu kez tercihi zırhlı yeşil tren oldu.

Şubat 2019: Vietnam'da Donald Trump'la tarihi bir buluşma daha gerçekleştiren Kim, yine yeşil treniyle yollara düştü. Vietnam'daki zirve başarısızlıkla sona erdi, ABD-Kuzey Kore müzakereleri çöktü.

Nisan 2019: Kim Jong-un'un ilgisi bir diğer ana müttefiki Rusya'ya yöneldi, zırhlı tren Vladivostok'taki istasyona yanaştı. Kim ve Putin ilk kez bir araya geldi.

Haziran 2019: Bir kez daha Koreler arasındaki sınırı geçti, bu kez el sıkıştığı isim ABD lideri Donald Trump'tı.