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Spor Kim şampiyon olur? İkili averajda kim önde Beşiktaş mı Galatasaray mı?
Spor

Kim şampiyon olur? İkili averajda kim önde Beşiktaş mı Galatasaray mı?

Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı var mı? Süper Lig’in 41. Haftasında zirve yarışında yer alan Beşiktaş ve Fenerbahçe puan kayıpları yaşadı. Futbolseverler şampiyonun belli olacağı 42. Hafta öncesinde olası şampiyonluk senaryolarını araştırmaya başladı. Peki, bu yıl kim şampiyon olur?

Yeniakit Publisher
2021-05-12 09:34:00 -
Kim şampiyon olur? İkili averajda kim önde Beşiktaş mı Galatasaray mı?

2019-2020 sezonunda koronavirüs salgını sebebiyle ligden ekip düşürülmedi. TFF 1. Lig’den üç takımla birlikte 2020-2021 sezonu 21 ekiple oynandı. Bu sebeple lig heyecanı 42 haftaya uzadı. Ligin 41. Haftası adeta nefesleri kesti. Ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş ve Fenerbahçe puan kayıpları yaşarken haftayı Galatasaray karlı kapattı. Peki, kim şampiyon olur.  

Kim şampiyon olur? İkili averajda kim önde Beşiktaş mı Galatasaray mı?

Üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligin 40. haftasında 81 puanla zirvede yer alan Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ederken, 79 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı, 78 puana sahip üçüncü Galatasaray ise deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi.

Geçen hafta Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş, bu hafta da Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilerek 81 puanda kaldı ve yarışta puan avantajını kaybetti.

Galatasaray, deplasmanda küme düşmesi daha önce kesinleşen Yukatel Denizlispor'u 4-1 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı ve zirvede Beşiktaş ile puanını eşitledi.

Fenerbahçe ise sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında 2 puan geride kaldı.

Zirvedeki Beşiktaş ile Galatasaray ikili averajda eşit durumda bulunurken, sezon sonunda olası puan eşitliğinde şampiyonu genel averaj belirleyecek. Ligde Beşiktaş'ın +44, Galatasaray'ın ise +42 averajı bulunuyor.

Beşiktaş ligin son haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak, Galatasaray ise sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise son haftada kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

 

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