Kim "şakşakçı" kim "sanatçı" herkes gördü... CHP'nin tiyatrocusu baltayı taşa vurdu!

İslam'a olan düşmanlığıyla tanınan HDPKK destekçisi Genco Erkal, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle savcılığa giderek ifade verdi.

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan "klavye delikanlısı" Erkal, savcılıktaki savunmasında ağız değiştirerek kimseye hakaret etmek gibi bir niyetinin olmadığını iddia etti.

Klavye başında aslan kesilen ancak iş hesap vermeye gelince süt dökmüş kediye dönen Erkal suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Genco Erkal, "Benim işim bu, 60 yıldan beri politik tiyatro yapıyorum. Çevremde gördüğüm bozuklukları tabi ki eleştireceğim. Bunu sahnede de yapıyorum bu kadar zamandır, sosyal medyada da… Benimki bir eleştiri. Alınan alınsın ama hakareti düşünmedim. Soruşturmayı beklemiyordum ama çevremdeki herkes ‘Başına bir şey gelecek’ diyordu. Suçum olduğunu düşünmüyorum. Hep şunu söylüyorlar: ‘Sen işini yap, siyasete karışma.’ Ne demek? Bizim işimizdir siyaset. Tiyatroda siyaset var. Tiyatro tarihi baştan aşağı siyasetle ilintilidir. Ben 60 yıl boyunca çok badireler atlattım. Askeri dönemlerde yargılamalar… Hepsinden beraat ettim. Pasaportumu aldılar, yalan yanlış suçlamalar yaptılar ama temize çıktım" diyerek mağduru oynamaya çalıştı.

Boğaziçi provokatörlerine sahip çıktı

Ortalığı savaş alanına çevirip polis araçlarına saldıran Boğaziçi provokatörlerine arka çıkan Erkal, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küstahça bir paylaşımda bulunarak "Sanatçı değil şakşakçı istiyor" demişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren sanatçıları "şakşaçı" olmakla suçlayan Genco Erkal'ın kimlerin şakşakçısı olduğu geçmişte yaptığı paylaşımlar ile gözler önüne serildi.

Halkın sanatçısı olduğunu iddia edip caka satan Erkal'ın CHP'ye adeta yağ çektiği paylaşımlar ortaya çıktı. İşte kendisini CHP'ye pazarlayarak paraları cebe indiren Erkal'ın karaktersizlik kokan o paylaşımları:

Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na övgüler yağdıran Erkal, "Bugün sevgili başkan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edip, özellikle Kenter Tiyatrosuna sahip çıkmasından ve bu zor zamanlarda tiyatroya olan desteğinden ötürü teşekkür etti. Tiyatromuzun sorunları konusunda verimli bir sohbet oldu. Güzel projeleri var. Bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Yalakalıkta sınır tanımayan Erkal, İBB'nin İngiltere'de düzenlenen müzayededen 6,5 milyon liraya satın aldığı orjinal olup olmadığı belli olmayan "Fatih Sultan Mehmet" tablosunun da önünde poz vermiş ve "Başkana gitmişken onu da ziyaret etmesem olmazdı. Yerine pek yakışmış doğrusu" demişti.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de yağ çekmeyi ihmal etmeyen Erkal, "#BizVarız Zaman dayanışma zamanı İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğinizi bekliyor" demişti.