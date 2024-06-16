Kim Min-jae'ye sürpriz talip

Bu sezon şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Leverkusen'de gösterdiği performansla yıldızlaşan Jonathan Tah'a talip olan Bavyera devi, bu sezon beklentilerin altında kalan Kim Min-Jae ile yollarını ayırma kararı aldı.

KIM MIN-JAE'NİN BİLETİ KESİLDİ

Alman basınında çıkan habere göre; Bayern Münih, Leverkusen'de forma giyen 28 yaşındaki stoper Jonathan Tah'ı kadrosuna katmaya oldukça yakın durumda. Önümüzdeki günlerde bu transferin resmiyete kavuşması bekleniyor. Bavyera devi, savunmada yer açmayı planlarken, Kim Min-jae ile yollarını ayırma kararı aldı.

RESMEN GERİ DÖNÜYOR!

Güney Koreli stopere eski takımı talip oldu. Antonio Conte'yi teknik direktörlüğe getiren Napoli, yıldız savunmacı için harekete geçti. İtalyan ekibi, 27 yaşındaki stoperi 1 yıllığına kiralama planlıyor. Bayern Münih'in bu ilgiye sıcak baktığı belirtildi.

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Kaynak: Star Gazetesi