Kim Min-Jae herkesi şoka soktu
Dün oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçına sarı lacivertli kulübün Koreli stoperi Kim Min-Jae damga vurdu. Maç boyu kritik müdahalelerde bulunan Kim'in, müsabakanın son anlarında yaklaşık 90 metreyi 8 saniyede koşarak yaptığı müdahale ise izleyenleri koltuklarına kilitledi!..
Fenerbahçe forması giyen Kim Min-Jae, Trabzonspor mücadelesinin son bölümlerindeki koşusuyla Kadıköy'de 1-1 sona eren derbiye damga vurmayı başardı.
Karşılaşmanın 90+6. dakikasında gelişen Trabzonspor kontraatağına rakip ceza sahası içinde yakalanan 25 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 8 saniye içinde görev bölgesine dönerek savunmada kritik bir müdahaleye imza attı.
Maçın son anlarında yaklaşık 60 metreyi kısa süre içerisinde kat ederek mutlak bir gol pozisyonunu engelleyen Güney Koreli futbolcunun bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.