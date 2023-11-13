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Gündem Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Filistin' sorusu! O soru Türkiye’yi salladı
Gündem

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Filistin' sorusu! O soru Türkiye’yi salladı

Yeniakit Publisher
2023-11-13 13:37:00 -
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Filistin' sorusu! O soru Türkiye’yi salladı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve büyük beğeni ile izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir soru, sosyal medyada gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve büyük beğeni ile izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir soru, sosyal medyada gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de bu gece tarihi anlar yaşandı. Yarışmacı Eyüp İşler, başarılı bir performans sergiledi. 12. soruda yarışmacının karşısına Filistin ile ilgili bir soru geldi.

Filistin sorusu dikkat çekti

Yarışmacının karşısına "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?" sorusu çıktı. Yarışmacı soruya B) Karpuz dilimi yanıtını verdi.

Soruyu doğru cevaplayan yarışmacı, büyük ödül olan 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

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