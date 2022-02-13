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Medya Kim Milyoner Olmak İster'e 86 yaşındaki Abbas amca damga vurdu! 'Ebleh buna inanmış' atasözü çok konuşuldu
Medya

Kim Milyoner Olmak İster'e 86 yaşındaki Abbas amca damga vurdu! 'Ebleh buna inanmış' atasözü çok konuşuldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye 86 yaşındaki Abbas Ayhan isimli yarışmacı damga vurdu. Gençlere tavsiyelerde bulunan Ayhan, 100 bin TL'lik 'Ebleh buna inanmış...' sorusuna ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 22:33:00 -
Kim Milyoner Olmak İster'e 86 yaşındaki Abbas amca damga vurdu! 'Ebleh buna inanmış' atasözü çok konuşuldu

ATV ekranlarında yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de 86 yaşındaki Abbas Ayhan isimli yarışmacı geceye damga vurdu.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa’nın karanlık yüzünü gösteren soruyla Türkiye’nin gündemine oturan Kim Milyoner Olmak İster, bu gece 86 yaşındaki yarışmacısıyla yine çok konuşuldu. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan yarışmada Abbas Ayhan isimli yarışmacı kendisine hayran bıraktı.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinden yarışmaya katılan ve 7 çocuk, 17 torun sahibi Ayhan, 8 yıl Almanya’da bulunduğunu ve vatan hasretinden dolayı Türkiye’ye geri döndüğünü söyledi.

100 bin TL'lik 'Ebleh buna inanmış..' sorusuna ulaştı

Gelenek ve göreneklere önem verdiğini söyleyen ve gençlere de tavsiyelerde bulunan Abbas amca, 100 bin TL'lik "Ebleh buna inanmış" şeklinde biten atasözünün başı nasıldır?” sorusuna ulaşarak büyük başarı gösterirken; sunucu Kenan İmirzalıoğlu ve izleyenlere mükemmel anlar yaşattı.

 

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