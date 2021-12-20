Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medya fenomeni şok oldu!

ATV'de ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne sosyal medya fenomeni Çağla Dereli, katıldı. 200 bin takipçili sosyal medya fenomeni karşısına çıkan ilginç bir soru karşısında elendi.

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

Yarışmaya katılan 200 bin takipçili sosyal medya fenomeni Çağla Dereli, üçüncü soruda karşısına çıkan soru nedeniyle zor anlar yaşadı.

Dereli'nin karşısına, "Orjinali İngilizce olan 'It's My Life' adlı şarkının dinlediğiniz yorumu hangi dildedir?" sorusu çıktı.

Yarışmacı, seyirci jokerini kullandı.

Seyirciler birbirine yakın cevaplar verirken, en fazla oyu 'C- Hintçe' şıkkı aldı.

Yarışmacı, sesli soruda söyleyenin ses tonuna aldanarak yarışmadan elendi.

Yarışmacı 2 bin TL alarak yarışmaya veda etti.