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Medya Kim Milyoner Olmak İster'de şok eden yarışmacı! İzleyenler çılgına döndü
Medya

Kim Milyoner Olmak İster'de şok eden yarışmacı! İzleyenler çılgına döndü

Sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'deki Mahmut Tuncer sorusuna yarışmacının cevap verememesi izleyenleri şaşkına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 16:44:00 -
Kim Milyoner Olmak İster'de şok eden yarışmacı! İzleyenler çılgına döndü

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışan bir yarışmacı 3.000 TL değerindeki Mahmut Tuncer sorusunda joker kullanınca herkes şoke oldu. Kolay cevabıyla izleyenleri ekran başına kilitleyen "Dinlediğiniz şarkıda Mahmut Tuncer, Bakkal Amca'dan ne yapmasını ister?" sorusunun yanıtı aslında o kadar basitti ki...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" her hafta yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Hem eğlendiren hem de bilgilendiren yarışmada geçtiğimiz günlerdeki bir yarışmacı geceye damga vurdu. 3.000 TL değerindeki "Dinlediğiniz şarkıda Mahmut Tuncer, Bakkal Amca'dan ne yapmasını ister?" sorusunda seyirci joker hakkını kullanan yarışmacı herkesi şoke etti. Bu kadarı da olmaz dedirten yarışmacı neredeyse tüm seyircilerin aynı cevabı verdiğini görünce şaşırdı. İşte, seyircileri ekran başına kilitleyen o sorunun yanıtı;

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Yorumlar

Hayrettin HATUNOĞLU

''Z'' Kuşağı dediğiniz zirve kuşak işte bun. Vatana millete hayırlı olsun.
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