Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren soru! Cevabı çok merak edildi

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Hangi ülkede bir adam 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış ve 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamıştır?" sorusu herkes tarafından merak edildi. İşte çok konuşulan o sorunun yanıtı...

Fenomen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" yıllardır birbirinden ilginç sorularıyla büyük bir izleyici kitlesine sahip. ATV ekranlarında seyircilerle buluşan yarışmada sorulan "Hangi ülkede bir adam 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış ve 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamıştır?" sorusu geceye damga vurdu. Herkes sorunun yanıtını arama motorlarında sorgulatırken, yarışmacı zor anlar yaşadı. İşte çok merak edilen "Hangi ülkede bir adam 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış ve 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamıştır?" sorusunun yanıtı şöyle;