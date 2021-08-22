Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar! Kendisi de seyirci de inanamadı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu genel kültür ve bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster dün akşam 947. bölümü ile ekranlardaydı.

İmizalıoğlu'nun karşısında yarışmacı Merve Ada'nın olduğu dakikalarda henüz baraj sorularında iken gelen TDK ve yazım yanlışı sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Milyoner yeni bölümünde yarışmacıya "TDK'ye göre hangisi doğru yazılmıştır?" sorusu yöneltildi.

Cevabı içerisinde bulunan bu sorunun şıkları da şu şekilde sıralandı:

A) TDK'ya B) TDK'ye C) TDK'na D) TDK'nın

Cevap şıkları arasında düşünceye dalan yarışmacı soruda gizli olan cevabı fark edemeyince joker kullanma kararı aldı ve yarı yarıya jokeriyle doğru olmayan iki şıkkın elenmesini sağladı. Bunun ardından geriye B ve D şıkları olan "TDK'ye" ve "TDK'nın" şıkları kaldı.

İki şıkkı da telaffuz ederek doğruyu bulmaya çalışan Merve Ada isimli yarışmacı D şıkkını kendisine daha yakın buldu ve yanlış cevap verdiğini işaret eden sesi duyunca büyük üzüntü yaşadı.