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Medya Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru! Yarışmacı şoke oldu
Medya

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru! Yarışmacı şoke oldu

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster'de bir soru geceye damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 01:00:00 - 2022-01-22 01:07:48

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran bir an yaşandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun yarışmaya katılan Hamide Tanır'a yönelttiği soru, Avrupa'nın kirli geçmişini bir kez daha hatırlattı.

Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?" sorusunu yöneltti. Şıklar arasında, Danimarka, Norveç, İsviçre ve Belçika yer aldı.

Cevabın İsviçre olduğunu duyunca şaşırdı

Şıklar arasında İsviçre'yi farklı bir yere koyan yarışmacı Hamide Hanım, ''İsviçre çok farklı güzel bir ülkedir. Asla İsviçre demek istemiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Sorunun doğru cevabını bilmeyen Hamide Hanım, yarışmadan çekilme kararı aldı. Yarışmadan çekilmesinin ardından soruya cevap veren Hamide Tanır, "Danimarka" şıkkını tercih etti. Doğru cevap ise İsviçre idi.

 

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