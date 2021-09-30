Kim Milyoner Olmak İster'de bomba soru! İmirzalıoğlu'ndan batı sevicilere tarihi hatırlatma

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında Erkan Karadeniz adlı yarışmacıya "Fransa'da giyotinle idam edilen son kişi hangi yıl idam edilmiştir?" sorusu soruldu.

Yarışmacı, soruyu cevaplarken sesli düşünüp, Paris'in yüzyıllar önce devrim yaptığına ve insan hakları bildirgesi yayınladığına dikkat çekerek giyotinle idam vahşetinin günümüze yakın bir tarihte olamayacağını belirtip şıklardaki günümüze en uzak tarihi seçti.

Karadeniz, doğru cevabın '1977' olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.

Yarışmacının yaşadığı şok karşısında sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise, "Daha önce, '1956 yılında Afrika'dan getirilen siyahinin, kafes içinde halk önünde sergilendiği ülke hangisidir?' şeklinde bir sorumuz olmuştu. Bu sorunun doğru cevabı Belçika'ydı. O yarışmayı takip etmiş olsaydın, Belçika'nın Fransa'ya yakın olmasından dolayı bu sorunun cevabı için 1977 şıkkını seçebilirdin" diye konuştu.

Konuyu köşesine taşıyan Sabah yazarı Ömer Karahan şunları yazdı:

Aslında İmirzalıoğlu ders niteliğinde derin bir cevap ve tarihi bir hatırlatmada bulundu seyirciye.

Bu yarışmacı özelinde değil tabii ama maalesef günümüz gençlerinin birçoğu Batı sevicilerle aynı düşünceye sahip... Ülkesinin dünü ve bugününe hakim olmayan, sosyal medyadaki algılarla belli bir bakış açısına sahip olmaya çalışan bir neslin, sadece yarışmalarda değil hayatın içinde de böyle şaşkınlıklar yaşaması çok doğal... Tarihimizi ve bugünümüzü iyi özümseyip milli bekamızın farkına varmalıyız. Batı seviciliğiyle veyahut çocuk bakıcılığı gölgesi altındaki beyin göçleri ile ülkemize sırt çevirmemeliyiz.

Gözlerimizi kapatıp geçmişten bi haber olup bazı ülkelere bazı durumları konduramamak büyük bir yanılgı... Fransa ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinde veya dünyanın birçok 'medeni' sayılan ülkesinde zalimlikler diz boyu... Çok uzağa gitmeye gerek yok, daha dün Yunan askerlerinin genç-yaşlı, bebek-çocuk, kadın-erkek demeden denizde ufacık bir botla hayata tutunmaya çalışan mültecilere neler yaptığını, botlarını nasıl batırdığını unutacak mıyız? Veya İsrail'in Filistinlilere yaptıklarını... Suriye'yi, Somali'yi, Arakan'ı...

Herkes Türkiye değil ki, dünyanın neresinde mazlum, mağdur, garip varsa yanına koşsun... Şükürler olsun ki böyle bir ecdadın torunları, böyle şanlı bir milletin bireyleriyiz. Bu geçmişte de böyleydi, gelecekte de böyle olacak. Sözde medeni ülkelere laf söyletmeyen Batı seviciler bunu akıllarından çıkarmasın.