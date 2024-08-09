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Aktüel Kim Milyoner Olmak İster’de bir dönemin sonu! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun yerine gelen isim
Aktüel

Kim Milyoner Olmak İster’de bir dönemin sonu! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun yerine gelen isim

Yeniakit Publisher
2024-08-09 10:53:35 - 2024-08-09 10:53:34
Kim Milyoner Olmak İster’de bir dönemin sonu! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun yerine gelen isim

Ekranların popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de sunucu değişikiği yaşandı. Kenan İmirzalıoğlu yeni sezonda farklı projelerde yer alacak. Yarışmanın yeni sunucusu ise Oktay Kaynarca oldu.

Sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster”in sunucusu yeni sezonda değişiyor

Üstlendiği projelerle adından söz ettiren Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz haftalarda vefat eden Kenan Işık’ın sunumuyla popüler hale gelen Kim Milyoner Olmak İster’i 5 yıldır sunuyordu. İmirzalıoğlu, 5 Ekim 2019’dan bu yana sunucu koltuğunda oturduğu yarışmaya veda etti.

KENAN İMİRZALIOĞLU GİTTİ YERİNE OKTAY KAYNARCA GELDİ

Hürriyet’te yer alan habere göre; başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster’in başında olacak.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, konuyla ilgili yazdığı yazısında “Kenan İmirzalıoğlu, efendiliği ve başarılı oyunculuğuyla Türk halkının gönlünde taht kurmuş bir isim. Programda da çok beğeniliyordu. Ama belli ki artık yeniden dizi setlerine dönmek istiyor. Keza Oktay Kaynarca da çok seviliyor. Ayrıca ikisini birbiriyle kıyaslamaya bile gerek yok!” ifadelerini kullandı.
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