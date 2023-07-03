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Medya Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yıllık akademisyenin elendiği soru gündemi altüst etti! Kenan İmirzalıoğlu bile şok oldu
Medya

Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yıllık akademisyenin elendiği soru gündemi altüst etti! Kenan İmirzalıoğlu bile şok oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-03 22:01:00 -

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan 19 yıllık akademisyen Damla Nurcan Özkılınç'ın henüz ikinci soruda elenmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

ATV programında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada, ABD’de yatırım uzmanı olarak çalışan ve aynı zamanda 19 yıldır akademisyen olan Damla Nurcan Özkılınç adlı yarışmacı yarışmanın 2. sorusunda sorulan, “Bir kâsedeki 27 kaju fıstığının 9’u hariç hepsini yerseniz kâsede kaç kaju fıstığı kalır?” soruya 18 yanıtını verince ilk barajı aşamadan yarışmadan elendi.

Özgeçmişini 3 dakika 22 saniye boyunca anlatan Özkılınç henüz ikinci soruda yarışmaya veda etmesi sosyal medyada tekrar gündem oldu.

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