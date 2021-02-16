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Medya Kim Milyoner Olmak İster ile ilgili flaş karar
Medya

Kim Milyoner Olmak İster ile ilgili flaş karar

ATV'de Kardeşlerim isimli dizinin Cumartesi gününe alınmasının ardından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ilgili flaş bir karar alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 13:13:00 -
Kim Milyoner Olmak İster ile ilgili flaş karar

ATV yeni bir dizi ile Cumartesi akşamlarını Kardeşlerim’e emanet ediyor… Kardeşlerim isimli dizinin ilk bölümü de 20 Şubat akşamı yayınlanacak. Yani bu haftadan itibaren atv’nin 7 gün için de bir dizisi ekranda reyting mücadelesini sürdürecek.

Kardeşlerim dizisi ekrana gelirken, Kenan İmirzalıoğlu ise sahneden çekilecek. Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programını sunan oyuncu, Cumartesi akşamlarının diziye verilmesi ile bir süre zorunlu olarak ekranda yer alamayacak.

Kardeşlerim dizisinin başlaması, Kenan İmirzalıoğlu’nun da ekrandan bir süreliğine ayrılmasına neden oldu. Milliyet Cadde yazarlarından Sina Koloğlu, bu durumu köşe yazısında değerlendirdi.

Yarışma programının bir marka olduğunu, zaman zaman düşüşler yaşanabileceğini belirten yazar, programın devam etmesi gerektiğini düşünüyor.

Sina Koloğlu, atv yönetimine sorarak da program hakkında neler yaşanacağı ile ilgili detayları şöyle paylaştı:

“Öğrendiğim, atv’nin haziran ayına kadar ara verdiği… “Dizilerin sezon finallerine göre” dediler. Bir dizi olabilir mi İmirzalıoğlu ile ilgili? “Üç ay sonra başlayacak tekrar yarışma, zannetmiyoruz” cevabı geldi. Ne olursa olsun marka bir yarışma. Düşüşler olabilir. Daha iyi sorular mesela daha ‘yetkin’ yarışmacılar… Böyle bir dinlenmeye ihtiyaç vardı galiba.”

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