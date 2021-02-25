Korona aşı randevusu al | Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele veriliyor. Ülkemizde aşı uygulaması 14 Ocak 2021’de başladı. Şimdiye kadar milyonlarca kişiye aşı yapıldı. Peki, kim korona aşı randevusu alabiliyor?

Kim korona aşı randevusu alabilir? Kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

25 Şubat 2021 saat 13.00 itibariyle şimdiye kadar 7.955.969 kişiye aşı yapıldı. Aşı uygulaması Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun belirlediği takvime göre yapılıyor. Son olarak aşılamada ikinci aşamaya geçildi ve öğretmenlere aşı yapılmaya başlandı. Vatandaşlar aşı randevularını MHRS web sitesi, uygulaması ya da ALO 182'den alabilir. Ayrıca aşı sıranızın gelip gelmediğini e Nabız internet sitesinden kontrol edebilirsiniz.

Aşı takvimi

Birinci aşama

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.