  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Kim korona aşı randevusu alabilir? Kaç kişiye korona aşısı yapıldı?
Sağlık

Kim korona aşı randevusu alabilir? Kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

Kim aşı randevusu alabilir? Koronavirüs salgınına karşı aşılama son derece önemli. Ülkemizde aşı uygulamasına 14 Ocak 2021’de başlandı. Vatandaşlar bir yandan aşı sırasını beklerken bir yandan da kaç kişiye aşı yapıldığını araştırıyor. Peki, kim aşı olabiliyor? Aşı randevusu nasıl alınıyor? Kim korona aşı olabiliyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 13:03:00 -
Kim korona aşı randevusu alabilir? Kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

Korona aşı randevusu al | Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele veriliyor. Ülkemizde aşı uygulaması 14 Ocak 2021’de başladı. Şimdiye kadar milyonlarca kişiye aşı yapıldı. Peki, kim korona aşı randevusu alabiliyor?

Kim korona aşı randevusu alabilir? Kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

25 Şubat 2021 saat 13.00 itibariyle şimdiye kadar 7.955.969 kişiye aşı yapıldı. Aşı uygulaması Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun belirlediği takvime göre yapılıyor. Son olarak aşılamada ikinci aşamaya geçildi ve öğretmenlere aşı yapılmaya başlandı. Vatandaşlar aşı randevularını MHRS web sitesi, uygulaması ya da ALO 182'den alabilir. Ayrıca aşı sıranızın gelip gelmediğini e Nabız internet sitesinden kontrol edebilirsiniz.

Aşı takvimi

Birinci aşama

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar Suriye'de dengeleri sarsacak gelişmeyi açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar Suriye'de dengeleri sarsacak gelişmeyi açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'nin Deyr ez Zur bölgesine Patriot transfer ettiğini açıklayan Terör ve Güvenlik Politikaları U..
Muhteşem Analiz: Türkiye'nin peşindeki 7 sırtlan
Dünya

Muhteşem Analiz: Türkiye'nin peşindeki 7 sırtlan

Suriyeli Yapımcı Abdulbaki Agah, Ortadoğu analizi gerçekleştirdiği bir videoda dikkat çeken tespitlerde bulundu.
İçlerine oturdu! Yunanistan Ayasofya için BM'ye ağladı
Dünya

İçlerine oturdu! Yunanistan Ayasofya için BM'ye ağladı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ayasofya Camisi’ne yeniden müze statüsünün verilmesi için çağrıda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay