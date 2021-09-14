‘Kim kiminle nerede yattı’ haberlerinin fabrikası Hürriyet fuhuş karşıtı oldu

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Başta Hürriyet olmak üzere çok sayıda medya organı Afganistan üzerinden mütedeyyin kesimi hedef gösterdi. Taliban’ın yönetime gelmesiyle birlikte İslami yönetim tartışmalarını gündeme getiren medya, “Taliban kadınları engelliyor” deyip kadınlarla özgürce röportaj yaptı, kendilerinin haber yapmalarına karşı çıkıldığını ileri sürüp bir tane bile belge sunamadı… Kanıtsız, delilsiz, belgesiz bir şekilde kendileriyle çelişen haberlere imza atıp Taliban üzerinden Türkiye mütedeyyinlerini hedef aldı.

Şimdi de Gezi Parkı provokasyonu sırasında elindeki palayla eylemcilere saldıran Sabri Çelebi üzerinden, eylemlere karşı olan vatandaşlar hedef alınmaya başlandı. Yine başını Hürriyet’in çektiği medya organları, “Palalı Sabri” olarak tanınan Sabri Çelebi’nin fuhuş örgütü kurduğunu ileri sürüp algı dolu haberlere imza attı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Hürriyet’in “Palalı’nın fuhuş hattı” haberi de masaya yatırıldı.

Afganistan konusunda Hürriyet’in gerçekleri yazamadığını belirten Murat Alan, bu kez Gezi’ciler üzerinden saldırdıklarını söyleyerek, “Palalı’nın fuhuş hattı” haberini işaret etti.

Karahasanoğlu ise şunları söyledi:

Sabri Çelebi’nin avukatlığını yapacak değiliz ama bu ülkede onun üzerinden dindar insanlara saldıracaklarsa ben olayın arka planını merak ederim.

Yurt dışında yaşayan birisine fuhuş çetesi kurma operasyonu yapıyorlar. Velev ki fuhuş çetesi kurmuş olsun. Peki siz fuhşa karşı mısınız affedersiniz? ‘İnsanların özgürlüğüdür bu’ diyenler siz değil misiniz Geziciler? Ben bunu fuhşu savunma anlamında söylemiyorum. Bunların samimiyetsizliklerini, ahlaksızlıklarını, riyakarlıklarını belirtmek için söylüyorum.

Siz değil misiniz Geziciler olarak Taksim’de Tarlabaşı’na odaklananlar, orada onlarca pavyonda barda kadınları oynatan siz değil misiniz? Orada herhangi bir gece kulübüne polis baskın yaptığı zaman, “Gece hayatımız bile kısıtlanıyor” diyenler siz değil misiniz?

Hürriyet’in magazin sayfalarında, ‘Şu manken şu kadar para aldı, şimdi şunla yaşıyor, 3 gün önce de bilmem kimle yaşıyordu, ondan ayrıldı daha 2’nci gününde bilmem kimle yaşamaya başladı’ diye haberler üreten Hürriyet gazetesi, şimdi ne oldu da fuhuş karşıtı olmaya kalkıştı. Buradaki riyakarlığı söylememiz, hatırlatmamız lazım.

Bir şey daha söyleyeyim, o palalı Gezicilere saldırdığı zaman biz destek falan çıkmadık. Provokatör denildi.