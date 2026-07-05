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İstanbul'u süper hücre vurmuştu: Meteorolojiden 5 ile sarı kodlu uyarı

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İstanbul'u süper hücre vurmuştu: Meteorolojiden 5 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yayımladı. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli çevreleri ile Konya'nın batısında da yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

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Foto - İstanbul'u süper hücre vurmuştu: Meteorolojiden 5 ile sarı kodlu uyarı

eteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz (Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç), İç Anadolu (Sivas hariç), Karadeniz (Bayburt hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu (Erzurum ve Ardahan hariç) ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

#2
Foto - İstanbul'u süper hücre vurmuştu: Meteorolojiden 5 ile sarı kodlu uyarı

Rüzgar genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Foto - İstanbul'u süper hücre vurmuştu: Meteorolojiden 5 ile sarı kodlu uyarı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Foto - İstanbul'u süper hücre vurmuştu: Meteorolojiden 5 ile sarı kodlu uyarı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın, Marmara’nın güneyi ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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