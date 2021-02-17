Kim Jong'un eşi 1 yıl sonra ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dün bir konsere eşi ile katıldı.

Kuzey Kore basınına göre, Kim Jong-un, babası ve ülkenin eski lideri Kim Jong-il’in doğum gününü kutlamak için Mansudae Sanat Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde eşi Ri Sol-ju ile görüntülendi.

Eşiyle konserde

Eşi Kim'e bazı halka açık etkinliklerde eşlik eden Ri, geçen yıl ocak ayındaki Yeni Yıl etkinliğinden bu yana görülmemişti. Çiftin konserdeki neşeli halleri objektiflere yansıdı.

Basına yansıyan konser görüntülerinde, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmediği gözlendi. Ocak 2020'den beri görüntülenmeyen Ri Sol-ju hakkında, kamuoyunda, sağlık problemleri yaşadığına ya da hamile olabileceğine ilişkin söylentiler bulunuyordu.

Eşi hakkında söylentiler

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Ri'nin koronavirüs salgınından uzak durmak için dışarıdaki faaliyetlerden kaçındığını ancak "çocuklarıyla iyi oynadığını" söyledi.

NIS, Ri ve Kim'in 3 çocuğu olduğuna inanıyor ancak onlar hakkında çok az şey biliniyor.

Kuzey Kore'de şimdiye kadar vaka bildirilmedi. Ancak Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Çin ile olan ilişkileri nedeniyle söz konusu ülkede salgının göz ardı edilemeyeceğini belirtiyor.