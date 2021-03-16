  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Paniğe kapılmayın

Josep Borrell Türkiye ile 18 Mart mutabakatının yenilenmesini istiyor

İhsan Şenocak Hoca, Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Boynukalın'ı hedef alanlara seslendi: Mü'minin neyi, nasıl konuşacağını yaratıcısı Allah belirler

Dikkat çeken 'Kuzey Kore' açıklaması: Cevap alamıyoruz

AstraZeneca aşısı olan Ukraynalı bakan yardımcısına beklenmedik şok!

15 Mart koronavirüs verileri açıklandı

Mektubu elebaşı Gülen'e okuyacaktı ki... FETÖ'de 30 milyon dolarlık tekme tokat kavga

Erinç Sağkan'ın atadığı avukattan genç kızlara mide bulandıran taciz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'andımız' değerlendirmesi: HDP bu açıklamaya çok kızacak

Kısıtlamalar kalkacak mı? Tedbir kararlarıyla ilgili Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Dünya Kim Jong-un'un kardeşinden ABD'ye tehdit gibi mesaj: Huzur içinde uyumak istiyorlarsa...
Dünya

Kim Jong-un'un kardeşinden ABD'ye tehdit gibi mesaj: Huzur içinde uyumak istiyorlarsa...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yönetimde etkin isimlerden biri olan kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kore politikasını ortaya koymaya hazırlandığı bir dönemde ABD'ye "bela çıkartmama" uyarısında bulundu. Yo-jong "Gelecek dört yılda huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bir ilk adım olarak bela çıkartmaktan sakınmaları iyi olur" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 08:39:00 -
Kim Jong-un'un kardeşinden ABD'ye tehdit gibi mesaj: Huzur içinde uyumak istiyorlarsa...

Kim Yo-jong devlet medyasında yayımlanan açıklamasında, ABD ve Güney Kore'yi ortak askeri tatbikatları nedeniyle eleştirdi.

Kim'in açıklamaları, üst düzey ABD'li yetkililerin Seul ziyaretinden bir gün önce yayımlandı.

Amerikan hükümeti, haftalardır Kuzey Kore'yle diplomatik temas kurmaya çalıştıklarını söylemişti.

Pyongyang yönetimi henüz Biden'ın başkanlığını kabul etmedi.

"Bela çıkartmaktan sakınmaları iyi olur"

Kim Yo-jong, resmi Rodong Sinmun gazetesinde yayımlanan açıklamasında "Topraklarımızdan okyanusa doğru barut kokusunu yaymaya uğraşan ABD'deki yeni yönetime bir tavsiye. Gelecek dört yılda huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bir ilk adım olarak bela çıkartmaktan sakınmaları iyi olur" dedi.

Kim, işgal hazırlıkları olarak gördükleri ortak tatbikatlara karşı ülkesinin tavrını tekrarladı ve "Güney Kore yine 'Savaş Yürüyüşünü, 'Kriz yürüyüşünü' seçti" ifadelerini kullandı.

Kim Yo-jong, Kim Jong-un'un küçük kız kardeşi ve kardeşler arasında yakın ve güçlü bir müttefik olarak görülen tek isim.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Japonya ve Güney Kore ziyaretlerinde, Kuzey Kore'nin nükleer programının başlıca gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

Başkan Biden, Kuzey Kore politikasına yönelik değerlendirmesinin gelecek ay açıklanması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kübra Par, Prof. Boynukalın'ı destekleyenlere 'azınlık' demişti: Çoğunluğun sesi ile ezildi!
Gündem

Kübra Par, Prof. Boynukalın'ı destekleyenlere 'azınlık' demişti: Çoğunluğun sesi ile ezildi!

Habertürk yazarı Kübra Par'ın Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef almasına çok sert tepkiler geldi. ..
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'andımız' değerlendirmesi: HDP bu açıklamaya çok kızacak
Siyaset

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'andımız' değerlendirmesi: HDP bu açıklamaya çok kızacak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezindeki basın toplantısında konuştu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun andımız ile ilgili k..
Hangi ihtimal daha ağır? Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Hangi ihtimal daha ağır? Altını olanlar dikkat

Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? gibi sorular vatandaşlarca merak edilirken, uzmanlardan, yukarı potansiyelin yüksek ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay