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Dünya Kim Jong-un'dan orduya talimat! "Hazırlıkları tamamlayın"
Dünya

Kim Jong-un'dan orduya talimat! "Hazırlıkları tamamlayın"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "düşmana karşı hazırlıkların tamamlanması" yönünde ordusuna talimat verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 17:10:00 -
Kim Jong-un'dan orduya talimat! "Hazırlıkları tamamlayın"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ile Güney Kore'nin gelecek ay birlikte yapmayı planladığı tatbikatlar öncesinde, orduya "düşmanların herhangi bir askeri provokasyonu ile başa çıkma" hazırlıklarını tamamlama talimatı verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 24-27 Temmuz arasında düzenlenen çalıştayda askeri ve siyasi yetkilileriyle bir araya geldi. Orduya herhangi bir yabancı provokasyonu püskürtmek için gerekli hazırlıkları tamamlama çağrısında bulunan Kim, "Komutanlar ve siyasiler tüm çabalarını, düşmanların herhangi bir askeri provokasyonuyla aktif ve saldırgan bir şekilde başa çıkmak için hazırlıkları tamamlamaya odaklamalıdır" şeklinde konuştu.

Kim, tüm ordu komutanlarını ve siyasileri, genel çalışmalarını ciddi bir şekilde gözden geçirmek ve eksikleri gidermenin yollarını bulmak için "her zamankinden daha fazla çaba göstermeye" çağırdı. Kim 4 günlük çalıştayda ayrıca, yabancı güçleri "savaş tatbikatlarını" arttırmakla suçladı.

Öte yandan ABD ile Güney Kore'nin gelecek ay ortak tatbikat düzenlemeye hazırlanıyor.

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