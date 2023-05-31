Kim Jong-un üzülecek!
Kuzey Kore ajansı CNA'nın haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Sohae Uydu Merkezi'nden fırlatılan "Malligyong-1 akeri keşif uydusu, taşıyıcı roketiyle birlikte Kore Yarımadası'nın batısında denize düştü.
Kuzey Kore ajansı CNA'nın haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Sohae Uydu Merkezi'nden fırlatılan "Malligyong-1 akeri keşif uydusu, taşıyıcı roketiyle birlikte Kore Yarımadası'nın batısında denize düştü.
Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresinden (NADA) yapılan açıklamada, taşıyıcı roketin ikinci aşama ateşleme sisteminin zamanında çalışmaması nedeniyle ivmesini kaybettiği belirtildi.
Fırlatış nedeniyle Güney Kore'nin başkenti Seul ve Japonya'nın Okinava Adası'nda sirenle uyarılar yapıldı.