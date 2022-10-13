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Dünya Kim Jong Un seyir füzelerinin testlerini denetledi
Dünya

Kim Jong Un seyir füzelerinin testlerini denetledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ordusunun genişleyen nükleer saldırı yeteneklerinin ve “gerçek savaşa” hazır olduğunun başarılı bir göstergesi olarak nitelendirdiği uzun menzilli seyir füzelerinin testlerini denetledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 08:27:00 -
Kim Jong Un seyir füzelerinin testlerini denetledi

Kuzey Kore'nin bu yıl rekor sayıya ulaşan testleri, çarşamba günü de devam etti.

Analistlere göre Kim'in füze testlerini artırmasının sebebi, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının yarattığı boşlukla ABD ve müttefiklerini tehdit edebilecek tam teşekküllü bir nükleer cephanelik kurmak.

Güney Koreli yetkililer, Kim'in önümüzdeki haftalarda veya aylarda bir nükleer test gerçekleştirebileceğini söyledi.

Pyongyang'ın planının ABD'nin Kuzey Kore'yi ekonomik ve güvenlik tavizlerini müzakere edebilecek bir nükleer güç olarak kabul etmeye zorlamayı amaçladığı iddia ediliyor.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkez Haber Ajansı, dünkü testler sırasında iki füzenin yaklaşık üç saat boyunca uçtuğunu, batı denizlerinin üzerinde oval ve sekiz şekilli desenler çizdiğini ve 2 bin kilometre uzaktaki hedefleri vurabileceklerini gösterdiğini söyledi.

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