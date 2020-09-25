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Dünya Kim Jong-un özür diledi
Dünya

Kim Jong-un özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kara sularına giren Güneyli görevlinin öldürülmesi nedeniyle Güney Kore'den özür diledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:01:00 - 2020-09-25 10:11:49
Kim Jong-un özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Güney Kore'ye gönderdiği mesajında "yaşanan olay nedeniyle Devlet Başkanı Moon Jae-in ve zarar gören vatandaşları hayal kırıklığına uğrattığı için çok üzgün olduğunu" ifade etti.

Kuzey Kore ordusu, geçtiğimiz hafta Kore Yarımadası deniz sınırındaki Yeonpyeong adası açıklarında kara sularına giren Güney Koreli görevliyi ateş açarak öldürmüştü.

Kim Jong-un mesajında, Kuzey Kore askerlerinin Kuzey Sınır Hattı'nın 10 kilometre güneyinde kara sularına giren Güney Koreli'ye angajman kuralları dahilinde 10 mermi atıldığını, şahsın ölü ele geçirilmesinin ardından onu taşıyan botun yakıldığını belirtti. Kim olayla ilgili yürütülen soruşturmanın sonuçlarını Güney Kore ile paylaşacaklarını bildirdi.

Ne olmuştu?

Güney Kore Savunma Bakanlığı, iki ülkenin deniz sınırında gemiyle denetleme görevindeyken, botla açıldıktan sonra kaybolan yetkilinin Kuzey Kore'li askerler tarafında öldürüldüğünü açıklamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ordumuzun kapsamlı istihbarat analizlerine göre, Kuzey Kore, sularında bulduğu adamı vurarak ve bedenini yakarak şiddet suçu işledi. Ordumuz bu vahşice eylemi sert şekilde kınamakta ve Kuzey Kore'yi açıklama yapmaya ve sorumluları cezalandırmaya çağırmaktadır" denildi.

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