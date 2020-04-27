Kim Jong-un öldü mü? | Kim Jong-un kaç yaşında?

Günlerdir tüm dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldüğü haberini konuşuyor. İddianın ardından ilk resmi açıklama geldi. İşte, detaylar.

Kim Jong-un öldü mü?

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında çıkan ölmüş olabileceğine dair söylentilere ilişkin CNN'e açıklama yaptı. "Hükümetimizin pozisyonu sabit. Kim Jong-un, hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor. Şimdiye kadar herhangi bir şüpheli hareket tespit edilmedi." ifadesini kullandı.

Kim hakkındaki söylentiler

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler çıkmıştı.

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Kim ile ilgili iddialar üzerine, "Orası kapalı bir toplum. Doğrudan bir şey duymadım ancak ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum çünkü bir ülkeden çok, bir tarikat olan Kuzey Kore gibi kapalı bir ülkede bu tür dedikoduların sonsuza kadar devam etmesine ve soruların cevapsız bırakılmasına izin vermezsiniz." ifadesini kullanmıştı.

Kim Jong-un kaç yaşında? Kim Jong-un kimdir?

Kim Jong-un 8 Ocak 1983 veya 1984 doğumlu 2011'den bu yana Kuzey Kore'nin Yüce Lideri ve 2012'den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan bir Kuzey Koreli siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994'ten 2011'e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il'in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948'den 1994'e kadar Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung'un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.