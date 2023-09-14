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Dünya Kim Jong-un müttefikini açıkladı
Dünya

Kim Jong-un müttefikini açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-09-14 11:59:00 -
Kim Jong-un müttefikini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Putin'e 'yoldaş' şeklinde seslenen Kuzey Kore lideri Jong Un, Pyongyang'ın "anti-emperyalist" cephede her zaman Moskova'nın yanında yer alacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un buluşmasında 'işbirliği ve zafer' mesajları verildi.

Putin, Rusya'nın doğusunda kozmodromu ziyaret eden Jong Un onuruna düzenlenen öğle yemeğinde Pyongyang ile "işbirliğinin gelecekte güçlenmesine" kadeh kaldırdığını söyledi.

Putin'e 'yoldaş' şeklinde hitap eden Kuzey Kore lideri de Rusya'nın başta Batı olmak üzere düşmanlarına karşı "büyük bir zafer" kazanacağını ifade etti.

Rusya liderine "tam ve koşulsuz desteğini" bildiren Jong Un, Pyongyang'ın "anti-emperyalist" cephede her zaman Moskova'nın yanında yer alacağını kaydetti.

Liderler görüşmeye Soyuz-2 uzay roketi fırlatma tesisini gezerek başladı. Kremlin, iki liderin önce kendi heyetlerinin huzurunda iki saatten fazla bir süre görüştüğünü, ardından da iki devlet başkanı arasında bire bir görüşme gerçekleştiğini duyurdu.
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Rusya Devlet Başkanı, yemekte Kim Jong Un'a bakarak, "Şu anki ziyaretiniz de bir dostluk ve arkadaşlık atmosferi içinde gerçekleşiyor. Eski bir dost, iki yeni dosttan daha iyidir" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Kuzey Koreli üst düzey yetkililerle çevrili bir masada kırmızı şarap kaldıran Putin "Halklarımızın refah ve esenliğine" dedi.

Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin "1945 yılında Sovyet ve Kore askerlerinin yan yana Japon ordusunu yendiği Kore özgürlük mücadelesi sırasında kurulduğunu" ifade eden Putin, "Bugün dahi dostluk ve iyi komşuluk bağlarını güçlendirmeye çalışıyor, ortak bölgemizde barış, istikrar ve refah için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Euronews

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