Kim Jong-un, ekonomik krizi "uzay"la yenecek

ABD ile yaşadığı nükleer kriz, koronavirüs salgını ve Çin ile sınırların kapanması nedeniyle göreve geldiğinden bu yana en zor günlerini geçiren Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, yeni propaganda aracını uzayda buldu. İçinde bulunulan ekonomik kriz nedeniyle kıtlık uyarıları da yapılan ülkede, yakın gelecekte uzaya bir uydu fırlatılacağı öne sürüldü. Geçtiğimiz hafta başkent Pyongyang’daki Kim Il Sung Üniversitesi’nde yapılan bir konferansta, uydu teknolojisinin araştırmalarda nasıl kullanılacağı ve ekonominin büyümesine nasıl katkı sağlayacağı tartışıldı. Daily Star’ın haberine göre Kuzey Kore 2016 yılında Kwangmyŏngsŏng-4 adını verdikleri bir uyduyu uzaya fırlattıklarını açıklamıştı. Söz konusu uydunun günde ikiz veri gönderdiği belirtilmişti. Ancak Kuzey Kore’nin bu iddiası, başka herhangi bir ülke tarafından doğrulanmadı.