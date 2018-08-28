"Kim Jong gibi bir delinin ne yapacağı belli olur mu?"

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr

Geçtiğimiz ay ABD'de yayınlanan Washington Post gazetesi; ABD'li istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin en az bir, muhtemelen iki tesiste nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füze geliştirme çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Çekilen uydu görüntüleri ve elde edilen yeni istihbarat, başkent Pyongyang yakınlarındaki Sanumdong kentinde yeni tesislerin varlığının gözlemlendiği aktarıyor.

KUZEY KORE’NİN NÜKLEER DENEMELERİ SERT TEPKİLERE YOL AÇTI

Kuzey Kore’nin Pasifik Bölgesinde gerçekleştirdiği nükleer denemeler, ABD ve bölge ülkelerinin sert tepkilerine yol açmıştı. Tarafların birbirlerini silahlı saldırı ve savaş senaryoları ile tehdit etmeleri, bölgede olası bir nükleer çatışmanın getirebileceği yıkım ve silahlanma yarışının belirsizliği; dünya ülkeleri arasında ciddi kaygıların derinleşmesine neden oldu.

3 EYLÜL 2017’DE 6. NÜKLEER DENEMELERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Kuzey Kore yönetimi, 3 Eylül 2017 tarihinde, 2006 Yılı’ndan bu yana en güçlü ve 6. nükleer denemesini gerçekleştirmişti.

Bu denemenin ardından ABD tarafından hazırlanan ve Kuzey Kore’ye yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısı BM Güvenlik Konseyinde kabul edildi.

RUSYA, ÇİN VE ALMANYA’DAN SOĞUKKANLILIK DAVETİ

Kuzey Kore’nin tartmalı nükleer programı nedeniyle süren gerginlikte, Almanya Başbakanı Merkel ve Rusya Devlet Bakanı Putin krizin barışçıl yollardan çözülmesi konusunda hemfikir olduklarını belirtmişlerdi. Çin Dışişleri Bakanlığı ise taraflara çağrıda bulunarak; Kuzey Kore’ye uygulanan baskılar konusunda soğukkanlı olmaya davet etmişti.

Yaşanan bu gelişmelerle birlikte Akit Soruyor Ekibi bugün İstanbullulara; " Nükleer silahların bulunduğu bir dünyada yaşamaktan korkuyor musunuz? " sorusunu yöneltti. Mikrofon uzattığımız birçok kimse Nükleer Silahların varlığından tedirgin olduklarını ifade ederken, bir vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

" Kım Jong şimdi deli bir insan. Yani ne yapacağı belli olmaz. Şimdi bir sabah uyanırsın bakarsın nükleer bombayı sallamış ülkene, ülken yerle bir olmuş. İnsan ister istemez korkuyor. "