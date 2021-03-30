  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Kim hangi aşıyı olacak? Kim Çin kim Alman aşısı olacak?
Sağlık

Kim hangi aşıyı olacak? Kim Çin kim Alman aşısı olacak?

İsteyen istediği aşıyı olacak mı? Türkiye’de koronavirüse karşı aşı çalışmaları 14 Ocak 2021’de başladı. Türkiye’de CoronaVac aşısı uygulanıyor. Alman aşısı da uygulanmaya başlanacak. Bu sebeple milyonlarca kişi kimin hangi aşıyı olacağını merak ediyor. Peki, kim hangi aşıyı olacak? Alman aşısı kime yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-30 21:45:00 -
Kim hangi aşıyı olacak? Kim Çin kim Alman aşısı olacak?

Türkiye’de koronavirü aşı uygulaması tüm hızıyla sürüyor. Çin aşısının yanı sıra Alman aşısı da yurda geldi. Bu sebeple pek çok kişi kimin hangi aşıyı olacağını araştırmaya başladı. Peki, kim Çin aşısı olacak?

Kim hangi aşıyı olacak? Kim Çin kim Alman aşısı olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısa süre içerisinde Biontech-Pfizer aşısının uygulanmaya başlayacağını duyurdu. Bakan Koca, "Biontech aşısı muhtemelen önümüzdeki birkaç gün sonra başlayacak. Lojistikle ilgili hazırlıklar tamamlandı. Biontech aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak" dedi.

Bakan Koca, aşı tercih hakkının olacağını ifade etti. Fahrettin Koca, “Sırası gelen, 'Ben Biontech aşısı olmak istemiyorum.' dediğinde, Sinovac aşısı olabilecek. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak. Çünkü onam formu alınarak yapılıyor" diye konuştu. 

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?
Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Sağlık

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomi

"Süveyş Kanalı" krizi sonrası çarpıcı Libya detayı! Türkiye bu hamleyi yaparsa...

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Süveyş Kanalı'nda yaşanan gemi krizinin Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı konusunda Lib..
Dikkat çeken çıkış! Türkiye doğal gaz yerine bunu kullanabilir
Ekonomi

Dikkat çeken çıkış! Türkiye doğal gaz yerine bunu kullanabilir

ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gökalp, Türkiye'nin evlerde doğal gaz yerine hidrojen kullanabileceğini söy..
Türk savaş uçaklarından Rus bombardıman uçağına engelleme
Gündem

Türk savaş uçaklarından Rus bombardıman uçağına engelleme

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Rus bombardıman ve savaş uçaklarına önleme takip için Norveç, İngiltere, Belçika, İtalya, Romanya, Bulgari..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay