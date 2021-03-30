Türkiye’de koronavirü aşı uygulaması tüm hızıyla sürüyor. Çin aşısının yanı sıra Alman aşısı da yurda geldi. Bu sebeple pek çok kişi kimin hangi aşıyı olacağını araştırmaya başladı. Peki, kim Çin aşısı olacak?

Kim hangi aşıyı olacak? Kim Çin kim Alman aşısı olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısa süre içerisinde Biontech-Pfizer aşısının uygulanmaya başlayacağını duyurdu. Bakan Koca, "Biontech aşısı muhtemelen önümüzdeki birkaç gün sonra başlayacak. Lojistikle ilgili hazırlıklar tamamlandı. Biontech aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak" dedi.

Bakan Koca, aşı tercih hakkının olacağını ifade etti. Fahrettin Koca, “Sırası gelen, 'Ben Biontech aşısı olmak istemiyorum.' dediğinde, Sinovac aşısı olabilecek. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak. Çünkü onam formu alınarak yapılıyor" diye konuştu.