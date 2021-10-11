Kim gelirse gelsin amaç aynı! 'Büyük İsrail'

Pompeo ve eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilere ait Psagot şarap üretim merkezini ziyaret etti.

Mike Pompeo, burada yaptığı konuşmada, bakan olduğu dönemde hazırlanan, ABD'nin İsrail'i Batı Şeria'da işgalci güç olarak görmediğine ilişkin raporu hatırlatarak, "Yahuda ve Samira (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) Burası İsrail halkının haklı vatanıdır." savunmasında bulundu.

İsrail'in demokratik bir ülke olduğunu ileri süren Pompeo, "İşgalci bir ulus olmadığını kabul ediyoruz. Burası apartheid bir ülke değil." ifadesini kullandı.

Pompeo, görevdeyken 19 Kasım 2020'de Batı Şeria'daki yasa dışı Psagot Yahudi yerleşim birimini ziyaret etmişti.

İsrail yanlısı görüşleriyle öne çıkan Pompeo, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı olarak kayıtlara geçmişti.