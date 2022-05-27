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Medya "Kim dur diyecek bu mahluklara?" Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar'ı mide bulandırdı
Medya

"Kim dur diyecek bu mahluklara?" Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar'ı mide bulandırdı

Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen'de Hasan Can Kaya’nın sunduğu ‘Konuşanlar’ adlı ahlaki değerlerin hiçe sayıldığı sözde komedi programında mide bulandıran rezilliklere "başörtüsü"nü alet ettiler.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 16:52:00 - 2022-05-27 17:37:29

 yeniakit.com.tr 

Türkiye'de yasalardaki boşlukları fırsat bilen azılı İslam düşmanları her geçen gün yeni bir rezillikle Müslümanların sinir uçlarına dokunuyor.

Bu duruma son örnek programlarıyla Türk milletinin ahlakını baltalayan Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen'de yaşandı.

Hasan Can Kaya’nın sunduğu ‘Konuşanlar’ adlı ahlaki değerlerin hiçe sayıldığı sözde komedi programında mide bulandıran rezilliklere "başörtüsü"nü alet ettiler.

"Kim dur diyecek bu mahluklara?"

İslam'ın kutsal simgelerinden olan başörtüsünü akıllarınca şov malzemesi yapan programa sosyal medyadan tepki yağıyor.

Vatandaşlar, "Kim dur diyecek bu mahluklara" ve ‘Başörtüsü böyle zulüm görmedi" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

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