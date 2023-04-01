Kim bu Korkmaz Tavukçu! Yahu şu bizim "Hüsnü Düztümsek" ve kuzeni "Abuzer Ayrançiğnemez" için de bi'şeyler yazın

Halk TV ekranlarında, Korkmaz Tavukçu isminde açılan sahte bir hesaptan, sözde Memleket Partisi Parti Meclisi üyesinin istifa mektubu canlı yayında okundu. Gerçekmiş gibi haberleştirilen olay Halk TV'de uzun süre tartışılırken, o sırada KJ'de de "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası, Memleket çatırdıyor: Art arda istifa, Memleket'te istifa dalgası başladı" gibi cümlelere yer verildi. Konuyu köşesine taşıyan Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, Halk TV'yi çok fena ti'ye aldı.

Genç, şunları kaydetti:

"Twitter'da sahte bir hesaptan istifa mektubu paylaşılıyor.

Adı, 'Korkmaz Tavukçu'. Bu sahte hesabın iddiasına göre kendisi Memleket Partisi PM üyesi. (Cümleye bak, "sahte hesabın iddiasına göre"?!..)

'Korkmaz Tavukçu' adlı sahte hesabın paylaştığı mektubu Halk TV ekrandan veriyor, bir sunucu gerçekmiş gibi okuyor. Moda tabiriyle Halk TV feci trollenmiş. Twitter'da "yeni bir Gülnaz Şırınga" mavrası dönüyor. (Hani şu iğne yaparken Devlet Bahçeli'nin canını acıttığı gerekçesiyle ülkücülerin dövdüğü hemşire Gülnaz Şırınga!)

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Halk TV'de, "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" başlığıyla okunuyor sahte hesabın paylaştığı sahte istifa...

'Var mıdır böyle biri?..' diye merak ettim 'Korkmaz Tavukçu'yu netten aradım. Sadece Halk TV ekranında bir sunucu, kırmızı gözlüklü, kısa saçlı bir kadın çıkıyor. (Hiç Korkmaz Tavukçu'ya benzemiyor!..)

"Nerden bulmuşlar bu ismi, neden Korkmaz Tavukçu?.." diye de sordum kendi kendime.

"AK Parti şu seçimde şu kadar oy alsın, siyaseti bırakır 'tavuk' beslerim" dediydi Muharrem İnce, meydan okumuştu, vakti zamanında. Onun için mi 'Korkmaz' ve 'Tavukçu'?!..

Halk TV için sorun yok. İşleri güçleri yalan söylemek. Trollemek, trollenmek...

Dün Gülnaz Şırınga'ydı, bugün Korkmaz Tavukçu...

Yahu şu bizim "Hüsnü Düztümsek" ve kuzeni "Abuzer Ayrançiğnemez" için de bi'şeyler yazın.

Gönderin Halk TV'ye okusunlar da eğlenek!.."