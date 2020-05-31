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Kilyos Plajı sezona hazır

Yeniakit Publisher
2020-05-31 17:44:55 -
Kilyos Plajı sezona hazır

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'deki Kilyos Plajı'nda açılış hazırlıkları, koronavirüs tedbirleri kapsamında devam ediyor.

Plajlarda ziyaretçilerin denize girebilmesi için hazırlıklar sürerken, sahile yakın özel işletmelerde esnafın sosyal mesafenin korunması için özel alan oluşturma çalışmaları da yürütülüyor.

Şemsiye ve şezlonglar, arasında mesafe olacak şekilde yerleştirilirken, soyunma kabinlerinde bakım, plaj genelinde ise tesviye ve temizlik çalışması da yapılıyor.

Ayrıca sahildeki cafe, restoran gibi işletmelerde de masa düzeni ve sandalye mesafeleri için çalışmalar sürdürülüyor.

Çalışmalarla ilçe genelindeki 5 halk plajı koronavirüs salgını tedbirlerine uygun hale getiriliyor.


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