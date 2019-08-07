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Kiloları yüzünden hayata küsen adam, bilgisayar başında ölü olarak bulundu

Antalya’da bir kişi, arkadaşlarının kiraladığı iş yerinde bilgisayar başında ölü olarak bulundu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:44
Kiloları yüzünden hayata küsen adam, bilgisayar başında ölü olarak bulundu

Antalya’da bir kişi, arkadaşlarının kiraladığı iş yerinde bilgisayar başında ölü olarak bulundu. Kiloları yüzünden hayata küstüğü öğrenilen şahsın sosyal medya hesabından yazıları ise dikkat çekti.


Olay, Muratpaşa Mahallesi Şarampol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarının kiraladığı işyerinde bir süredir yalnız başına yaşayan Şevket Rasim Bekdikhan’dan (45) haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kilitli kapının çilingir tarafından açılmasının ardından Bekdikhan, önünde bilgisayarın olduğu masada hareketsiz vaziyette bulundu. Sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti.


Şevket Rasim Bekdikhan’ın bir süre önce Alanya’dan Antalya’ya geldiği ve yaklaşık 2 aydır işsiz olduğu öğrenildi.



Sosyal medya paylaşımları dikkat çekti


Kiloları yüzünden nefes darlığı çektiği ve hayata küstüğü belirtilen Şevket Rasim Bekdikhan’ın, 2 yıl önce sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarsa dikkat çekti. Bekdikhan’ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:44
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