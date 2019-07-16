Klo vermenin prensibi, vücudunuza aldığınız enerjinin fazlasını vererek, yağ yakımını gerçekleştirmektir. Bu prensibe uymanıza ve düzenli diyet yapmanıza rağmen kilo veremiyorsanız, mutlaka altında başka bir sebep vardır.

Kilo vermeyi zorlaştıran hatalar

Öncelikle kilo vermeye istekli olmalısınız. Kilonuzun kaynaklarını tartarak, vücudunuzun hangi bölgesinde sorun olduğunu bilmelisiniz. Bunlara ek olarak, hangi vücut tipi hangi diyetleri uygulamalı öğrenmelisiniz.

1-Belli besinleri kısıtlama

Kilo vermek isteyen kişiler, yemeklerinde kısıtlama yapar. Yıllardır alışılagelmiş bir beslenme stilini, bir anda farklı düzene oturmaya çalışmak da cabası. Hele ki bazı besinleri yememe kararı almak en tehlikelisidir.

Bu sistem yerine, bütün renkleri barındıran sebze ve meyveleri azar azar tüketmek, doğal yağ içeren besinler yemek, et gruplarını dengelemek, daha mantıklı bir karardır. Sadece bunu kavrayarak bile kilo vermeniz mümkündür.

Eğer hayatınızdan çıkarmak istediğiniz bir besin varsa "şeker" olmalıdır. Hiçbir yararı olmadığı halde vücuda zarar veren şeker yerine kullanılabilecek birçok alternatif bulunuyor. Hem de oldukça sağlıklı ve yarayışlı...

2-Uzman tavsiyesi

Hastalık taşıyan ya da aşırı kiloya sahip olan kişilerin bir uzmana başvurması gerekir. Böyle durumlarda oturup bir şeylerin düzelmesini beklemek, yemekten kısmak ya da hiç yememek bile çözüm değildir. Çünkü öncelik, sorunun nereden kaynaklı olduğunu bulmaktan geçer.

Sorunlu bölgedeki hasar ortadan kalktıktan sonra düzeyli ve dengeli olmak kaydı ile, her türlü besinlerden tüketerek, günlük rutinler uygulanabilir.

3-Yağ tüketimi

Özellikle zeytinyağının diyetlerde sınırsız kullanılması doğru değildir. Aslında bu durum hiçbir besin için geçerli değildir. Çünkü asıl amaçlanması gereken; her besinden gerekli vitamin, mineral, yağ, karbonhidrat, protein vs. alınarak vücutta denge kurmaktır.

Doğal yağ içeren besinleri tüketerek -avokado,ceviz,fındık- yağa ihtiyacınızı ortadan kaldırmanız da mümkün.

4-Bitkiler yeterlidir düşüncesi

Aslında diyette bitkiler çok destek sağlar ve yararları oldukça fazladır. Fakat her şeyi bitkilerden ya da çaylarından beklemek doğru değildir.

Örneğin şekerli içtiğiniz bitki çaylarının, vğcudunuza yararından çok zararı vardır.

Bir plan ve düzen dahilinde her besinden tüketerek, bitki çaylarını da bu öğünlerin arasında tüketmelisiniz. Değerlerini kaybetmemesini sağlamalısınız.

Birçok baharatı ve bitkiyi yemeklerinize katmalı fakat haddinden fazla tüketmemelisiniz.

5-Spor

Sporun da kendi içerisinde bir ritüeli vardır. Aç karnınıza yapacağınız spor size yarar sağlamaz, hatta zarar bile verir. Bir miktar yemek, ardından spor yapmak ve sporla giderdiğiniz enerjiyi bir miktar almanız gerekir.

Diğer türlü, yürüyen bir ölü edasıyla; renksiz, solgun, bitkin bir şekilde ortalarda gezmeniz kuvvetli muhtemel.