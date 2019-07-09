Kilo vermek isteyenlerin yeni adresi: Hindistan cevizi yağlı kahve

Hindistan cevizi yağı son birkaç yıldır ülkemizde oldukça fazla kullanılıyor. Bu yağın gıda mı, bakım ürünü mü olduğu ilk seferde pek anlaşılamamış olsa da, ilerleyen zamanlarda keşfedildi. Şimdilerde kekler, pastalar ve hatta kahvelerle tüketiliyor.

Hindistan cevizi yağı ve kahve bir araya geldiğinde, yağ asitleri vücudun direnç kazanıp, metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı oluyor. Bu nedenle kilo vermeniz kolaylaşıyor.

Hindistan cevizi yağlı kahve nasıl yapılır?

- 1 fincan kaynar su

- 2 tatlı kaşığı kahve

- 2 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı

Klasik bir kahve yapar gibi kahvenizi demledikten sonra, içerisine hindistan cevizi yağınızı ekleyin. Bir süre karıştırıp içebilirsiniz.

Aynı şekilde, türk kahvesi ile de tüketilebilen hindistan cevizi yağı, bu sayede kahveyle etkileşime girerek zayıflamanıza yardımcı oluyor.