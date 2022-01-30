Metabolizma, vücudumuzun kendini devam ettirebilmesi için gerçekleşen tüm olaylardır. Metabolik hız, vücut çalışma hızı, enerji metabolizması, metabolizma hızı artık bir çoğumuzun diline yerleşmiş, gazetelerde dergilerde sıklıkla bahsedilen bir kavramdır.

Kilo vermek için metabolizma hızlandırma yolları

Her öğünde alınan protein miktarını artırmak: Bu yöntem, sindirim sisteminin ve besin maddelerinin yıkım süreçlerinin gerçekleşmesi için daha çok efor sarf edilmesine sebep olur.

Az ve sık beslenmek: Gün içinde kısa aralıklarla az miktarda gıda alımı, sindirim sistemini sürekli aktif halde tutarak metabolizmanın hızını kaybetmemesini sağlar.

Günlük alınan su miktarını artırmak: Özellikle soğuk su içmek, hem vücudun suyu ısıtabilmek adına metabolizmayı hızlandırması hem de dolu midenin tokluk hissi yaratması sebebiyle kilo vermede oldukça etkindir. Araştırmalar, çok su tüketen kişilerin bazal metabolizmasının hızlı olduğunu ortaya koymuştur.

Yoğun egzersiz programı: Tempolu egzersiz alışkanlığı olan kişilerde bazal metabolizma hızının yüksek olduğu belirlenmiştir.

Baharatlı gıdaların bol tüketilmesi: Yeşilbiberde yer alan kapsaisin isimi maddenin vücut metabolizmasını hızlandırdığı araştırmalarla tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak, kabul edilebilir miktarda baharat içeren gıdaların tüketimi metabolizma hızını artırır.

Ağırlık kaldırmak: Düzenli olarak ağırlık kaldırılan sporlar yapmak, kas kütlesini artıracağından ve efor sarfına yol açacağından metabolizmayı hızlandırır.

İyi ve kaliteli bir uyku: Yeterli ve kaliteli uyku uyuyamayan kişilerde metabolizma ve vücut sağlığının olumsuz etkilendiği gözlemlenmiştir. Aynı şekilde, yeteri kadar uyku alamayan kişilerde obezite ve ölüm riskinin yüksek olduğu belirlenmiştir.

Çay, kahve gibi sıcak içecekler: Özellikle yeşil çay ve kahve, içerdikleri kafein gibi biyokimyasal maddelerin etkisiyle metabolizma hızını artırır.

Yeşil elma diyet listesi

Kahvaltıdan önce 1 su bardağı su ile güne başlanır.

Kahvaltıda 1 fincan şekersiz sütsüz kahve, 1 su bardağı yağsız süt ve 5 kaşık yulaf içine 1 adet yeşil elma rendelenerek tüketilir.

Ara öğün olarak 1 fincan yeşil çay ya da elma çayı yanında da 2 adet ceviz ya da fıstık tüketilebilir.